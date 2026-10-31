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Anne-Mary a ajuns la capătul răbdării la Mireasa – Capriciile Iubirii. Ce a făcut-o să răbufnească: „Nu mai suport”

Anne-Mary a făcut o mărturisire neașteptată la Mireasa – Capriciile Iubirii, iar discuția cu doamna Elena a stârnit îngrijorare. Ce se întâmplă cu tânăra?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 18:17 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 18:18
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Ediția din 30 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii a adus în prim-plan momente dificile pentru Anne-Mary. Concurenta traversează o perioadă complicată și a recunoscut că nu își mai găsește liniștea în casa Mireasa.

Anne-Mary, mărturisiri îngrijorătoare la Mireasa – Capriciile Iubirii

Starea sa pare să se fi înrăutățit în ultima perioadă, iar problemele îi afectează inclusiv odihna. Vizibil nemulțumită de felul în care se simte, tânăra a mărturisit că nu se mai regăsește în mediul în care locuiește.

Anne-Mary și-a exprimat nemulțumirile în timpul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii, în fața doamnei Elena. Concurenta a povestit că se trezește în timpul nopții, nu reușește să se odihnească suficient și simte că nu mai poate continua în aceeași manieră. Mai mult, aceasta a dezvăluit că starea pe care o are nu este una recentă, ci persistă de aproximativ o lună.

Ce a făcut-o să răbufnească: „Nu mai suport”

„M-am trezit azi-noapte la 4, acum la 8. Nu mă odihnesc bine, nu mai simt că e locul meu aici, nu mă mai regăsesc. Nu e de azi, de ieri, de o lună de zile. Nu mai pot. Eu chiar nu îmi mai doresc”, a spus Anne-Mary în fața doamnei Elena.

Mărturisirea concurentei a stârnit îngrijorare, mai ales că aceasta a lăsat să se înțeleagă că nemulțumirile s-au acumulat în timp și că experiența din casa Mireasa a devenit tot mai dificilă pentru ea. Cuvintele sale au atras atenția doamnei Elena, care a încercat să înțeleagă prin ce trece tânăra.

Ulterior, doamna Elena i-a povestit și doamnei Carmen despre starea lui Anne-Mary și despre momentele dificile prin care aceasta trece. Discuția dintre cele două concurente a evidențiat îngrijorarea pe care situația tinerei a provocat-o în rândul celor din casă.

Atât doamna Elena, cât și doamna Carmen s-au arătat preocupate de starea lui Anne-Mary, al cărei parcurs în competiție pare să devină tot mai dificil. Fanii Mireasa vor afla dacă tânăra va reuși să-și recapete echilibrul și dacă va lua o decizie în privința continuării experienței sale în casa Mireasa.

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