Antonio Anghel din sezonul 7 Mireasa s-a logodit cu Mădălina. Imagini emoționante de la cererea în căsătorie

Antonio, câștigătorul sezonului 7 Mireasa, a decis să treacă la nivelul următor în relația cu Mădălina și a cerut-o în căsătorie.

Mădălina Bărileanu și Antonio Anghel sunt acum logodiți. Într-un cadru de poveste, în vacanță, Antonio s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale, și i-a adresat marea întrebare, oferindu-i și inelul de logodnă. Răspunsul ei a fost, firește, DA. Cei doi au publicat imagini de la momentul cererii în căsătorie pe rețelele sociale.

Antonio din sezonul 7 Mireasa s-a logodit cu Mădălina. Imagini emoționante de la cererea în căsătorie

În una dintre imagini, frumoasa Mădălina apare arătându-și inelul de logodnă, însă zâmbetul de fericire i-a strălucit mai tare. În luna martie a anului 2025, Antonio s-a afișat alături de Mădălina, iubita lui. Povestea de dragoste dintre cei doi a evoluat, iar acum sunt logodiți.

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Antonio Anghel este pregătit să se însoare din nou, după divorțul de Maria. După divorț, atât Antonio, cât și Maria au început să trăiască noi povești de dragoste.

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Cum s-a desfășurat povestea de iubire dintre Maria și Antonio

Maria și Antonio au intrat în competiția Mireasa pe data de 8 martie 2023, cu 2 luni mai târziu față de finalul sezonului 7. Intrarea lor în același timp în casă i-a făcut să se apropie.

S-au declarat pentru prima dată un cuplu pe 6 aprilie, după ce s-au sărutat pe canapea. Cei doi erau de câteva zile în tatonări, însă spuneau că și-ar dori să se sărute în ploaie, dar nu au mai așteptat acest fenomen meteo.

Atunci, lucrurile nu au mers bine între ei. Irina, prietena amândurora atunci, era permanent prezentă în discuțiile lor de cuplu, iar în emisiune s-a pus problema unei atracții venite din partea Irinei pentru Antonio, lucru negat de toți cei trei implicați.

Separarea s-a produs pe 14 aprilie când Antonio concluziona: „Dacă tu ceri ceva și nu poți să oferi, atunci avem o problemă! Acțiunile fiecăruia vor vorbi în continuare”. Ulterior, și-au mai dat o șansă. Au ajuns să se logodească și în Marea Finală a sezonului 7 s-au și căsătorit. Ei au fost câștigătorii marelui premiu, în valoare de 40.000 de euro.

Despărțirea a survenit la finalul anului 2024, când Maria și Antonio au decis să se separe și să nu discute prea mult despre eșecul căsniciei lor. Tânărul a abordat acest subiect abia după ce s-a afișat cu Mădălina, noua lui iubită. Din partea Mariei, a fost liniște deplină.

„Am apreciat și apreciez pentru că ne-ați susținut, dar ne-ați susținut pentru că ne-ați simpatizat. Eu n-am venit să vă spun că dacă mă susțineți eu promit că de acum încolo toată viața mea voi veți avea detalii private din viața mea. Nu am făcut chestia asta. Vouă v-a plăcut de noi și ne-ați susținut că ați avut o simpatie. Asta nu mă obligă ca eu să vă dau explicații și răspunsuri toată viața mea. Eu nu vreau să dau răspunsuri. Și dacă vreau să-l dau, îl dau când vreau eu”, a spus Antonio într-un live pe TikTok.