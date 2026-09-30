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Mama Paulei a intervenit în direct la Capricii, la scurt timp de la declarațiile neașteptate ale lui Alberto. Ce a avut de spus

Mama Paulei a intervenit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 29 septembrie, după neînțelegerile dintre fiica sa și Alberto și mai ales după mărturisirea neașteptată a tânărului despre schimburile de priviri cu Claudia. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 08:54 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 09:00
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Doamna Vasilica a sunat pentru a-și sfătui fiica să se gândească foarte bine la ce se întâmplă între ea și Alberto. Mama concurentei Mireasa i-a precizat fiicei că nu va interveni niciodată în relația ei și nici nu îi va spune să se despartă de Alberto, însă o roagă să se gândească dacă merită să aibă un partener care o numește seacă, plictisitoare, care țipă la ea și o jignește.

„Cred că Alberto nu este un băiat sincer și nu este asumat în ceea ce face. Nu ai cum să treci de la o stare de îndrăgostit, de declarații de te iubesc, și după aceea să cauți pur și simplu un motiv, să spui că partenera ta este plictisitoare, că nu este comunicativă.

Mama Paulei a intervenit în direct la Capricii, la scurt timp de la declarațiile neașteptate ale lui Alberto. Ce întrebare aspră i-a adresat tânărului

Mama Paulei i-a adresat o întrebare lui Alberto, spunându-i că ei i se pare că se joacă cu Paula.

„Astăzi la Mireasa ai spus că te gândeai la alte femei. Dacă tu faci așa acolo cu camere de filmat, când o să ieșiți din casă, ce o să faci? Înțeleg că ești vulcanic, dar nu-mi place comportamentul tău față de Paula, mie mi se pare că tu te joci cu Paula, și nu e corect ce faci”, a declarat mama Paulei.

Alberto i-a răspuns doamnei Vasilica, precizându-i că este deranjat că în momentul în care îi expune Paulei un subiect, ea răspunde cu 3 cuvinte și încheie discuția.

„Ce am spus la Mireasa a fost un simplu exemplu, nu mă gândesc la nicio fată. Dacă aș vrea să mă gândesc la o femeie, m-aș gândi la toate, nu doar la una singură. A fost doar un exemplu. Nu mă gândesc la nimeni, la nicio femeie nu mă gândesc, că nu îmi arde mie de femei aici unde sunt acum. Eu sunt destul de sincer, poate că nu îmi filtrez cuvintele îndeajuns de bine sau nu le spun îndeajuns de corecte, dar le spun cum simt”, a spus Alberto, care spune că nu poate avea o relație fără comunicare.

Ce sfat a avut doamna Vasilica pentru Paula despre relația cu Alberto

Mama Paulei i-a cerut fiicei să fie atentă la comportamentul lui Alberto.

„Eu am spus că n-o să mă bag niciodată în viața ta. M-a deranjat cum ți-a vorbit Alberto și sfatul meu este să te gândești bine la ce vrei să faci. Nu-ți spun să te desparți de el, ci să te gândești la cum se comportă Alberto cu tine”, i-a spus doamna Vasilica fiicei sale.

Paula a mărturisit că a simțit că Alberto o privește pe Claudia, aspect care a făcut-o să se simtă „un nimic în fața lui”. Încrederea concurentei Mireasa în iubit a fost grav afectată.

Paula și Alberto

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