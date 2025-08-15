Antena Căutare
Când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa". Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare"

Descoperă când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”, sezonul 12. Vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 17:38
Descoperă când revine vedeta la emisiunea Mireasa sezonul 12

Începuturile pot să aducă diferite emoții, dar și promisiuni, iar cel mai recent sezon de la “Mireasa. Iubire mediteraneeană” aduce în fața publicului povești inedite și concurenți care sunt pregătiți de provocările pe care le poate aduce dragostea.

În platoul de televiziune care îi găzduiește pe tinerii care au captat deja atenția publicului se întoarce Simona Gherghe, care este pregătită să contureze capitole importante din viața celor care se vor afla în fața ei.

Când revine Simona Gherghe revine la emisiunea „Mireasa". Ce a dezvăluit vedeta

Totul a început cu peisajele superbe din Halkidiki, unde 10 zeițe ambițioase și 10 zei hotărâți și-au dezvăluit speranțele și temerile. Apoi, aceștia s-au bucurat de două săptămâni trăite intens în Casa Mireasa, fiind ghidați de Mirela Vaida. Începând de luni, 18 august, Simona Gherghe revine în platoul emisiunii. Prezentatoarea de televiziune este pregătită să le fie alături concurenților, dar și telespectatorilor, într-un nou drum.

Mireasa, sezon 11. Anunțul făcut de Mihaela și Ștefan. De ce nu mai poartă tânăra inelul de logodnă

“Abia aștept întâlnirea cu telespectatorii emisiunii “Mireasa”, dar și să-i cunosc pe concurenții noului sezon, despre care am auzit deja o mulțime de lucruri faine. Pentru mine, fiecare început vine cu emoții si nerăbdare. Am avut o vacanță lungă și frumoasă, alături de copiii și soțul meu, iar acum, cu bateriile încărcate, sunt entuziasmată să mă întorc în emisiunea “Mireasa”. Ne vedem de luni până vineri, de la 14.00, în direct, așa cum v-ați obișnuit deja. Cel mai iubit reality show matrimonial a ajuns la al 12-lea sezon!”, declară Simona Gherghe.

Mireasa este una dintre cele mai longevive emisiuni din România, iar sezonul 12 a venit cu diverse schimbări. La început, fetele au fost cele care au făcut primele alegeri atunci când vine vorba de băieții pe care vor să îi cunoască. Ce se va întâmpla până la final, vedem de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

colaj foto cu simona gherghe

De asemenea, fanii concurenților pot afla mai multe detalii despre aceștia la „Mireasa: Capriciile Iubirii” cu Raluca Preda, de la ora 19:00, pe Antena Stars și AntenaPLAY. Și Andreea Frățilă este cu ochii pe toți cei care se află în Casă, la “Mireasa. Direct din culise”, de la ora 13:00, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
