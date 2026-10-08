Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Ce gest impresionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune, la Mireasa! Ce s-a aflat

Ce gest impresionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune, la Mireasa! Ce s-a aflat

În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii au ieșit la iveală noi detalii despre Patrick și Simina. Descoperă ce gest impresionant a făcut tânăra, doar ca să ajungă la concurent.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 15:07 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 15:34
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dezvăluiri complet neașteptate în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. S-a aflat ce gest impesionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune.

Ce gest impresionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune, la Mireasa! Ce s-a aflat

În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii s-a aflat faptul că Simina s-a dat peste cap ca să vină la Mireasa după Patrick, iubitul ei: „Nu am făcut niciodată asta pentru nimeni! Am dormit teri ore în trei zile. Am eliberat apartamentul din Arad, tot”.

Concurentul a ascultat-o uimit și concluzia lui a fost: „Vedem ce va fi”.

Cei doi au discutat și au încercat să lămureasăc unele lucruri, iar Simina i-a spus că ea știe ce vrea și că acum e rândul lui să se decidă.

Subiectul a fost apoi dezvoltat în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, când Simona Gherghe a dorit să afle mai multe detalii.

Citește și: Simona Gherghe i-a dat palpitații lui Alberto! A anunțat că a venit fosta iubită și tânărul a amuțit! Ce a urmat

„Hai, Patrick, pare că nu ți-ai revenit din șoc. Pe mine m-a impresionat cum a zis ea, că nu a dormit decât câteva ore, că și-a dat apartamentul ca să vină aici. E iubire? Să te gândești faorte mult ce simți pentru ea. Eu cred că dacă simți ceva pentru ea nu ar trebui să lași așa o fată care lasă totul și merge după tine”, a spus Simona Gherghe.

„Am zis și colegilor aseară că o fată ca ea nu mai găsesc”, a recunoscut concurentul.

„Acum trebuie să o recucerești, că ai supărat-o. Vreau să văd cum o să fie câteva zile, cum o să fie și la petrecere, cum e să fim și cu alte persoane”, a anunțat Simina.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Simona Gherghe i-a dat palpitații lui Alberto! A anunțat că a venit fosta iubită și tânărul a amuțit! Ce a urmat... Cine este Alexandra, noua concurentă din casa Mireasa! Cu ce se ocupă tânăra și ce a recunoscut despre ea...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: &#8222;N-au fost chiar aşa mulţi&#8221;
Observatornews.ro O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină O fostă regină a frumuseții a murit la 22 de ani, lovită de fulger. Ana îşi pieptăna nepoata în grădină
Antena 3 Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt. Iubitul ei nu recunoaște crima și indică un alt suspect Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra ucisă și aruncată în Olt. Iubitul ei nu recunoaște crima și indică un alt suspect
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Ai episoade noi Cu gura plină în Asia Express disponibile în AntenaPLAY!
Citește și
Noua concurentă din casa Mireasa, dezvăluiri despre Patrick și relația cu el! Ce adevăruri au ieșit la iveală
Noua concurentă din casa Mireasa, dezvăluiri despre Patrick și relația cu el! Ce adevăruri au ieșit la iveală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mama lui Alberto, intervenție telefonică la Capriciile iubirii! Raluca Preda, revoltată de vorbele femeii despre Andreea. Ce a zis
Mama lui Alberto, intervenție telefonică la Capriciile iubirii! Raluca Preda, revoltată de vorbele femeii despre...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x