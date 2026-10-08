În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii au ieșit la iveală noi detalii despre Patrick și Simina. Descoperă ce gest impresionant a făcut tânăra, doar ca să ajungă la concurent.

Dezvăluiri complet neașteptate în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. S-a aflat ce gest impesionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune.

Ce gest impresionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune, la Mireasa! Ce s-a aflat

În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii s-a aflat faptul că Simina s-a dat peste cap ca să vină la Mireasa după Patrick, iubitul ei: „Nu am făcut niciodată asta pentru nimeni! Am dormit teri ore în trei zile. Am eliberat apartamentul din Arad, tot”.

Concurentul a ascultat-o uimit și concluzia lui a fost: „Vedem ce va fi”.

Cei doi au discutat și au încercat să lămureasăc unele lucruri, iar Simina i-a spus că ea știe ce vrea și că acum e rândul lui să se decidă.

Subiectul a fost apoi dezvoltat în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, când Simona Gherghe a dorit să afle mai multe detalii.

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„Hai, Patrick, pare că nu ți-ai revenit din șoc. Pe mine m-a impresionat cum a zis ea, că nu a dormit decât câteva ore, că și-a dat apartamentul ca să vină aici. E iubire? Să te gândești faorte mult ce simți pentru ea. Eu cred că dacă simți ceva pentru ea nu ar trebui să lași așa o fată care lasă totul și merge după tine”, a spus Simona Gherghe.

„Am zis și colegilor aseară că o fată ca ea nu mai găsesc”, a recunoscut concurentul.

„Acum trebuie să o recucerești, că ai supărat-o. Vreau să văd cum o să fie câteva zile, cum o să fie și la petrecere, cum e să fim și cu alte persoane”, a anunțat Simina.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.