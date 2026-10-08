În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, Alberto a avut parte de o surpriză de proporții atunci când Simona Gherghe a chemat-o în platou pe iubita lui. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect.
Simona Gherghe i-a dat palpitații lui Alberto! A anunțat că a venit fosta iubită și tânărul a amuțit! Ce a urmat
Alberto a făcut o mărturisire despre relația cu fosta lui iubită și a explicat Paulei când s-a încheiat, de fapt, povestea lor. Concurentul dezvăluie că despărțirea a avut loc cu doar o zi înainte de intrarea în competiție.
„Nu i-am promis nimic. Ne-am despărțit chiar în duminica de dinainte de a veni aici”, a mărturisit Alberto.
Ulterio, acesta a avut parte de o doză mare de palpitații, în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii!
Deși în ediția precedentă a emisiunii a declarat faptul că nu are nimic de ascuns, Alberto s-a schimbat la față și a amuțit atunci când Simona Gherghe l-a pus în fața unei situații neașteptate:
„Cheam-o! O chemi tu sau o chem eu?”, a zis îndrăgita prezentatoare, în ediția din 8 octombrie 2026 a show-ului Mireasa.
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Alberto a privit consternat și a refuzat să creadă că la ușa casei se află tânăra cu care el a vorbit înainte de a intra în competiție.
„De ce nu mi-ai spus ieri? Dacă nu o strigi tu, să intre, o găsești la pauză”, a spus Simona Gherghe.
Tânărul a tot evitat să dea un răspuns și surprinzător este faptul că și Paula a sărit să îi ia apărarea, spre marea uimire a tuturor celor prezenți în platoul emisiunii: „Probabil a vrut să îmi spună mie prima, de asta nu a zis nimic ieri în emisiune”.
Ulterior, tânărul a mers în curtea casei și nu era nimeni, dar cu siguranță a trăit senzații intense.
„Azi e pisica MItzi, mâine...Nu se știe! Fii sincer, nu ascunde nimic!”, i-a zis Simona Gherghe, care a vrut să îi dea concurentului o lecție despre cât de importantă este sinceritatea la începutul unei relații.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Noua concurentă din casa Mireasa, dezvăluiri despre Patrick și relația cu el! Ce adevăruri au ieșit la iveală... Ce gest impresionant a făcut Simina, iubita lui Patrick, ca să vină după el în emisiune, la Mireasa! Ce s-a aflat...