Simona Gherghe a anunțat că iubita lui Alberto și-a făcut apariția la Mireasa și tânărul a rămas fără cuvinte, în ediția din 8 octombrie 2026. Descoperă ce s-a întâmplat ulterior, de fapt.

În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, Alberto a avut parte de o surpriză de proporții atunci când Simona Gherghe a chemat-o în platou pe iubita lui. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect.

Simona Gherghe i-a dat palpitații lui Alberto! A anunțat că a venit fosta iubită și tânărul a amuțit! Ce a urmat

Alberto a făcut o mărturisire despre relația cu fosta lui iubită și a explicat Paulei când s-a încheiat, de fapt, povestea lor. Concurentul dezvăluie că despărțirea a avut loc cu doar o zi înainte de intrarea în competiție.

„Nu i-am promis nimic. Ne-am despărțit chiar în duminica de dinainte de a veni aici”, a mărturisit Alberto.

Ulterio, acesta a avut parte de o doză mare de palpitații, în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii!

Deși în ediția precedentă a emisiunii a declarat faptul că nu are nimic de ascuns, Alberto s-a schimbat la față și a amuțit atunci când Simona Gherghe l-a pus în fața unei situații neașteptate:

„Cheam-o! O chemi tu sau o chem eu?”, a zis îndrăgita prezentatoare, în ediția din 8 octombrie 2026 a show-ului Mireasa.

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Alberto a privit consternat și a refuzat să creadă că la ușa casei se află tânăra cu care el a vorbit înainte de a intra în competiție.

„De ce nu mi-ai spus ieri? Dacă nu o strigi tu, să intre, o găsești la pauză”, a spus Simona Gherghe.

Tânărul a tot evitat să dea un răspuns și surprinzător este faptul că și Paula a sărit să îi ia apărarea, spre marea uimire a tuturor celor prezenți în platoul emisiunii: „Probabil a vrut să îmi spună mie prima, de asta nu a zis nimic ieri în emisiune”.

Ulterior, tânărul a mers în curtea casei și nu era nimeni, dar cu siguranță a trăit senzații intense.

„Azi e pisica MItzi, mâine...Nu se știe! Fii sincer, nu ascunde nimic!”, i-a zis Simona Gherghe, care a vrut să îi dea concurentului o lecție despre cât de importantă este sinceritatea la începutul unei relații.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.