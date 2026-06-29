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Diana din sezonul 12 Mireasa, transformare spectaculoasă. Cum arată în costum de baie după ce a slăbit și s-a vopsit

Diana Ursu din sezonul 12 Mireasa a trecut printr-o schimbare de look remarcabilă. Fosta concurentă strălucește!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 17:40 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 17:56
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Diana din sezonul 12 Mireasa a trecut printr-o transformare spectaculoasă | Antena 1
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Diana Ursu a mărturisit că avea 76 de kilograme când și-a terminat parcursul în competiția Mireasa, iar acum a slăbit foarte mult. Fosta concurentă a sezonului 12 Mireasa și-a vopsit și tuns părul, iar cei care au susținut-o în emisiune se bucură să-i vadă transformarea și zâmbetul.

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Diana Ursu din sezonul 12 Mireasa, apariție de senzație pe rețelele sociale. Cum arată în costum de baie.

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Diana din sezonul 12 Mireasa, transformare spectaculoasă

Diana Ursu este foarte activă pe rețelele sociale și a publicat imagini cu ea în costum de baie și în alte ținute mulate, în care i se observă silueta.

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La scurt timp de la Finala sezonului 12 Mireasa și de despărțirea de Sorin, Diana a publicat pe rețelele sociale videoclipuri cu ea făcând sport și promovând un stil de viață sănătos.

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Diana a fost concurentă în sezonul 12 Mireasa

Diana Ursu a fost concurentă în sezonul 12 Mireasa. Tânăra a fost Mireasa Săptămânii de foarte multe ori, a format un cuplu cu Sorin, însă relația lor a fost una instabilă încă de la început.

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După ce au părăsit casa Mireasa, Diana și Sorin nu au petrecut prea mult timp împreună. El a plecat la Gropeni, iar ea la Chișinău, iar apoi în vacanță în Dubai. Pe 21 ianuarie Sorin a anunțat că după ce a discutat cu Diana au ajuns la hotărârea de a pune punct relației.

„Bună, dragilor, și aici mă refer la toți cei care ați fost lângă noi și ne-ați susținut. Eu și Diana am ales să punem punct relației noastre. Avem rugămintea să îmbrățișați cu respect această decizie. Este o despărțire matură, discutată cu respect față de ambele părți”, a spus Sorin.

Sorin și-a rugat susținătorii să se abțină de la jigniri.

„Am mare rugăminte să păstrați jignirile pentru dumneavoastră, mai ales la adresa Dianei, ea fiind o femeie. Vă mulțumim pentru tot”, a mai scris Sorin pe rețelele sociale.

Mesajul său vine la scurt timp după ce Diana a dat de înțeles că despărțirea este iminentă.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Diana și Sorin în casa Mireasa

Diana și Sorin din sezonul 12 Mireasa au avut o poveste atipică. La început, au fost prieteni foarte buni, însă fata a recunoscut în cele din urmă că nu simte doar amiciție pentru băiatul alături de care își petrecea timpul. Sorin avea tot felul de bariere și a mărturisit că se mai gândea încă la fosta iubită.

La un moment dat, fosta lui Sorin a trimis un mesaj prin care i-a transmis acestuia că nu mai poate fi nimic între ei. Cu timpul, Sorin și Diana s-au apropiat, au intrat într-o cunoaștere, s-au certat, au rupt cunoașterea, apoi au petrecut din nou timpul împreună și tot așa întregul sezon. Cu timpul, cei doi au învățat să-și exprime nemulțumirile și să negocieze.

Au intrat într-o relație, au avut parte de o noapte la hotel, după ce Diana a câștigat cabina telefonică, și au fost singurul cuplu din istoria emisiunii care s-a despărțit după noaptes în intimitate.

Diana din sezonul 12 Mireasa
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Despărțiți fiind, Sorin și Diana au continuat să fie unul lângă celălalt, iar băiatul a cerut-o de iubită într-un mod spectaculos: mai mulți colegi de competiție au arătat de la balcon mesajul scris pe mai multe bilete: „Vrei să fii iubita mea?”. Chiar dacă au fost de cele mai multe ori Mirele și Mireasa Săptămânii, Diana și Sorin nu s-au logodit și au ales să-i susțină în Finală pe Adin și Lavinia, care au și câștigat sezonul.

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