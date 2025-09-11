Imagini superbe de la filmările cărților de vizită din sezonul 12 Mireasa. Concurenții au rămas cu Halkidiki în suflet

Filmările cărților de vizită pentru sezonul 12 Mireasa s-au desfășurat pe meleaguri grecești, mai precis în Halkidiki. Cu siguranță, tinerii își vor aminti mereu de locurile superbe în care a început povestea Mireasa: Iubire mediteraneeană.

La începutul sezonului 12 al emisiunii Mireasa, concurenții au avut parte de o experiență de neuitat în Grecia, deoarece au filmat cărțile de vizită în decorul spectaculos al peninsulei Halkidiki.

Cu ape turcoaz, plaje aurii și peisaje minunate, Halkidiki s-a dovedit a fi cadrul perfect pentru începutul unor povești care urmează să le schimbe viețile tinerilor. Concurenții au avut în Grecia parte de primul contact cu camerele de filmat, iar locurile de vis au adăugat un plus de magie și emoție momentului. Cu soare, mare și peisaje pitorești, Grecia a devenit martorul primelor trăiri ale concurenților în cadrul emisiunii Mireasa.

Experiența care i-a făcut pe concurenții sezonului 12 Mireasa să rămână cu Halkidiki în suflet

Dian, Diana și Lavinia s-au numărat printre concurenții care au mărturisit că au pășit pentru prima dată în Grecia cu ocazia filmărilor sezonului 12 Mireasa. Fiecare tânăr care a avut parte de experiența din Halkidiki și-a ales o zeitate grecească cu care se identifică prin prisma personalității.

În perioada petrecută în Grecia, concurenții au fost cazați la Acrotel, acolo unde au trăit primele emoții ale poveștii Mireasa.

„Ce oferim noi aici este cu adevărat unic, deoarece este ca un mix între ospitalitate tradițională și natură. Este mai degrabă un hotel de familie”, a declarat Anastasia, managerul de brand și de marketing al Acrotel.

Familiile care se vor forma în sezonul 12 Mireasa, cu siguranță își vor aminti că totul a pornit din Grecia și se vor întoarce în această țară pentru a-și reconfirma sentimentele sub soarele arzător și sub îmbinarea de mare și munte cu două inimi unite.