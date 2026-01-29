Antena Căutare
Ionela și Robert de la Mireasa sezon 10, imagini adorabile cu fiul lor. Cât a crescut David Noah

Ionela și Robert din sezonul 10 Mireasa sunt darnici cu fotografiile de familie, spre încântarea celor care i-au susținut în cadrul show-ului matrimonial. Recent, cei doi soți au publicat noi imagini cu dulceața lor de copil. 

Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 16:36 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 16:45
David Noah crește pe zi ce trece și se apropie de vârsta de 6 luni. Susținătorii cuplului Ionela-Robert sunt încântați să vadă cât de frumos este rodul iubirii celor doi. Recent, foștii concurenți si sezonului 10 Mireasa au publicat pe rețelele sociale un videoclip amuzant în care fac haz de faptul că nu pot călători în această perioadă, pentru că fiul lor este încă mititel.

Ionela din sezonul 10 Mireasa și-a făcut o schimbare de look

Ionela și-a făcut o schimbare de look. Soția lui Robert a revenit la părul lung și blond. Recent, tânăra a vorbit despre bucuria de a fi mamă.

„Dacă m-ar fi întrebat cineva acum câțiva ani ce m-ar face cel mai fericită aș fi răspuns carieră dar când ti-am auzit prima dată bătaia inimii, când te-am strâns în brațe pentru prima dată și ți-am auzit primul scâncet atunci mi-am dat seama ca nu exista nimic care să mă facă mai împlinită decât să fiu mama ta și soția lui Robert!”, a transmis Ionela în mediul online.

David Noah s-a născut pe 10 august 2025. Anunțul a fost făcut de fericitul tătic.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

Mireasa, sezon 10. Cum au sărbătorit Ionela și Robert un an de la logodnă. Tânăra mămică a avut o surpriză specială pentru soț

Mireasa, sezon 13. Alan și Roxi sunt într-o cunoaștere! Ce scrisoare misterioasă l-a pus pe tânăr pe gânduri...
