Mireasa, sezon 12. Ce a spus Lavinia după ce s-a speculat că este însărcinată. Fata a spus care e adevărul 

Lavinia și Adin au fost prezenți în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. Câștigătorii sezonului 12 Mireasa au pășit emoționați în platou și au povestit cum arată viața lor. Tânăra a văzut mi multe postări cu ea unde se spunea că ar fi însărcinată și a ținut să facă o precizare. 

Publicat: Joi, 12 Februarie 2026, 16:38 | Actualizat Joi, 12 Februarie 2026, 16:46

Primul lucru pe care l-a făcut Lavinia când s-a întâlnit cu Raluca Preda a fost să-i spună: „Nu sunt însărcinată, sunt doar balonată”. Fata a spus că a fost întrebată de telespectatorii Mireasa dacă este însărcinată.

„Chiar se postase într-un timp că sunt însărcinată. Când m-am trezit dimineață, m-a întrebat mama: <<Lavi, dar tu ești însărcinată și nu mi-ai zis?>> Și am zis că nu, de ce și a spus că a văzut ea pe Facebook”, a spus Lavinia, la Mireasa - Capriciile iubirii.

Așadar, Lavinia nu este însărcinată!

Lavinia și Adin locuiesc deocamdată cu doamna Adriana.

„Probabil cu premiul o să investim în ceva. Să știți că este foarte bine să locuiesc cu soacra î n casă, dar nu este ca o soacră, cum se spunea înainte, că soacra este rea. Eu o simt ca o prietenă. Gătesc și eu, și Adin, și împreună, dar majoritatea mâncărurile le pregătește ea”, a mai declarat tânăra.

„Eu mai trebuie să plec în afară o lună-două să-mi rezolv niște treburi, să ne stabilim nunta, apoi o să mai muncim, mai facem niște bani și o să investim. Nu am mai vrea să locuim în Gorj”, a spus și Adin.

Cum a început povestea de dragoste dintre Lavinia și Adin

Lavinia și Adin au format primul cuplu din sezonul 12 Mireasa, însă nici povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de evenimente. Încă de la început, cei doi și-au atras atenția reciproc. În urma Task-lui alinierii, fata l-a ales pe acesta pentru primul date și rapid, și-a dat seama că Adin este singurul băiat către care vrea să își îndrepte atenția.

Cei doi au intrat într-o cunoaștere oficială pe 20 august 2025, după ce băiatul a declarat că îi place „tot la ea”. Același lucru a spus și fata despre el. La scurt timp, însă, aceasta a fost curtată de un fost concurent, Raul, care i-a trimis un cadou și i-a spus că nu se potrivește cu Adin. De asemenea, și băiatul a primit o scurisoare în care ea nu era privită cu ochi buni.

Tinerii au trecut totuși peste părerile celor din afara casei și s-au declarat un cuplu, după ce Adin i-a oferit un buchet de flori fetei, în gală. Bucuria lor nu a durat prea mult, pentru că la următoarea petrecere concurentul a fost dezamăgit de gesturile ei față de Sorin. Ambii au plâns, iar doamna Adriana i-a sfătuit să se despartă.

După mai multe discuții tensionate și marcate de gelozii, ei au pus punct relației, în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”. Pe parcursul perioadei, oricât au încercat aceștia să stea departe unul de celălalt, nu au reușit,

Mai mult, Adin chiar a spus că ar vrea să o cunoască mai bine pe Ștefania, iar Lavinia pe Liviu. Toate acestea, însă, nu s-au concretizat pentru ei erau cu gândul unui la celălalt. După o amplă dezbatere și discuții despre adevăratele lor sentimente, s-au sărutat. Simona Gherghe le-a dat la dispoziție o zi în care să clarifice situația dintre ei și de ziua ei de naștere, Lavinia și Adin au intrat, din nou, în cuplu.

Parcursul ei a fost marcat și de o serie de certuri intense. Fata a trăit experiența Mireasa la maxim și nu s-a ferit să spună ceea ce simte în discuțiile cu Ștefania și pe finalul emisiunii cu Emily și Denisa, cele care îi erau prietene.

În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor de vis, amândoi fiind extrem de emoționați. Ei s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025, în compania familiilor și în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025 și-au jurat iubire pentru totdeauna.

