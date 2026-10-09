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Mama Claudiei, intervenție telefonică după ce a aflat de relația cu Valentin! Ce a dezvăluit, la Mireasa. Capriciile iubirii

În ediția din 8 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, la scurt timp după ce Valentin și Claudia au anunțat că formează un cuplu, mama tinerei a sunat și a avut ceva de zis.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 11:48 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 13:15
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În ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, mama Claudiei a sunat ca să își exprime părerea despre faptul că tânăra a ales să formeze o relație cu Valentin. Totuși, cu această ocazie, detalii surprinzătoare s-au aflat. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Mama Claudiei, intervenție telefonică după ce a aflat de relația cu Valentin! Ce a dezvăluit, la Mireasa. Capriciile iubirii

La scurt timp după ce Valentin și Claudia au anunțat că formează un cuplu, mama tinerei a sunat și și-a exprimat punctul de vedere, în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Să știți că este o persoană care este foarte atentă la noi acum. Doamna Elena, mama Claudiei, este alături de noi prin telefon”, a fost anunțul făcut de Raluca Preda.

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„Bună, iubita mea! Am sunat să vă felicit pe amândoi pentru că sunteți un cuplu. Și să știi că noi suntem alături de voi”, a zis mama Claudiei.

„Mulțumim, vă iubim”, a fost replica celor doi îndrăgostiți.

„Dumneavoastră ați ținut foarte mult la Claudia, doamna Flori. Ați apreciat-o foarte mult pe Claudia, dar ați fost dezamăgită, apoi ați ales să fiți mai retrasă”, a constatat Raluca Preda.

„Nu mai transmit, dar asta nu înseamnă că nu simt”, a spus doamna Flori.

Cu această ocazie s-a adus în discuție și faptul că unele dintre mame nu sunt așa mulțumite de Claudia și mama tinerei a intervenit cu sfaturi: „Claudia, să respecți mamele, dar tu și Valentin să fiți doar voi doi. Nu mai interacționați cu mamele în sensul certurilor care se fac și în casă, cu concurenții care au avut de spus ceva la adresa voastră. Mi-aș dori să fiți doar voi doi, să lăsați răutățile deoparte și să nu le băgați în seamă. Că acolo sunteți doar pentru voi, nimeni nu vă vrea binele acolo. Noi vedem mai bine de la televizor. În afara de Ronaldo și Irina. O pup pe Irina, care a fost tot timpul alături de ea”.

În discuție s-a adus și faptul că Valentin și Claudia au anunțat faptul că nu vor să susțină pe nimeni în acest sezon, chiar dacă sunt un cuplu extrem de îndrăgit.

„Aici nu pot să îmi dau cu părarea, ei știu mai bine ce fac în casă și este alegerea lor”, a fost de părere mama Claudiei.

„E mult spus prieteni, în casă nu există prieteni, sunt concurenți. În afară de Irina pe care am simțit-o alături de Claudia. SIngura care a fost alături de fata mea când s-a dat în ea a fost Irina”, a mai spus femeia, în ediția din 8 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Tânăra a ținut să explice ce anume a determinat-o pe tânără să nu susțină pe nimeni în competiție decât „pe omul de lângă ea”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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