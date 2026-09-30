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Mihai din sezonul 13 Mireasa s-ar fi despărțit de iubită. Reacția acidă a Danielei: „Ce amuzantă e viața!”

După ce a ieșit din casa Mireasa de mână cu Daniela, Mihai a decis să se întoarcă la fosta iubită. Fostul concurent al sezonului 13 Mireasa a apărut acum din nou singur pe rețelele sociale, alături de mesaje prin care dă de înțeles că s-a despărțit de iubită. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 30 Septembrie 2026, 13:56 | Actualizat Miercuri, 30 Septembrie 2026, 16:21
Daniela din sezonul 13 Mireasa, reacție acidă la adresa lui Mihai | Antena 1
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Mesaje ale lui Mihai precum: „Știe cineva când dispar relațiile de lapte și apare aia definitivă?”, „Toți proștii au noroc în dragoste, așa mi-am dat seama că sunt deștept”, „Eu mor după ea, ea moare după altul, altul după alta și uite așa murim toți ca proștii” dau de înțeles că el și Emma, tânăra cu care se împăcase după ce a ieșit din casa Mireasa, au luat-o pe drumuri separate.

Citește și: Mesajul Danielei după despărțirea de Mihai. Ce a transmis fosta concurentă a sezonului 13 Mireasa

Daniela Ciocan din sezonul 13 Mireasa, mesaj cu subînțeles pentru Mihai: „Doar îmi beau cafeaua și admir cum se închide cercul”

În acest context, Daniela Ciocan a transmis un mesaj acid, remarcând că roata se întoarce.

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„DOAMNE! Ce amuzantă e viața! Să vezi cum foștii, după ce te-au schimbat cu «marea iubire», ajung să fie schimbați la rândul lor... Se pare că și în relații există garanție: «Dacă nu ești mulțumit, produsul se returnează». KARMA, dragă, văd că lucrezi în ture! Eu n-am nimic de zis... doar îmi beau cafeaua și admir cum se închide cercul”, a transmis Daniela pe rețelele sociale.

Daniela și Mihai au format un cuplu în sezonul 13 Mireasa. La un timp foarte scurt de la FInală, cei doi s-au despărțit. Mai întâi au existat speculații despre despărțire când fanii Mireasa au observat că Mihai i-a dat cerere de urmărire pe rețelele sociale fostei iubite. Ulterior, băiatul a recunoscut că într-adevăr, el și Daniela nu mai formează un cuplu.

Daniela și Mihai colaj
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