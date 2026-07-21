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Mesajul Danielei după despărțirea de Mihai. Ce a transmis fosta concurentă a sezonului 13 Mireasa

Înainte ca Mihai să confirme clar despărțirea de Daniela, tânăra a publicat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale. Relația dintre cei doi în afara casei Mireasa nu a durat nici măcar o săptămână.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 14:24 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 14:32
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Mesajul Danielei după despărțirea de Mihai | Antena 1
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Daniela, fosta concurentă a sezonului 13 Mireasa, care a fost votată Mireasa Săptămânii în ultimele 2 gale ale competiției, a publicat un mesaj pe rețelele sociale. Tânăra a vorbit despre necesitatea de a alege între liniștea sufletească și aprobarea celor din jur.

Mihai a transmis și el un mesaj unde a explicat că după o discuție cu familia lui a ajuns la concluzia că ar fi mai bine ca el și Daniela să o ia pe drumuri separate. Totodată, tânărul handbalist a precizat că un inconvenient important al relației lor este distanța.

Daniela și Mihai au fosrmat un cuplu în sezonul 13 Mireasa. S-a văzut că se plac cu adevărat, însă doar atracția nu i-a făcut să rămână împreună și după Finala care a avut loc pe 17 iulie. Mama lui Mihai și-a exprumat dezacordul față de relația fiului cu Daniela.

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Mesajul Danielei după despărțirea de Mihai. Ce a transmis fosta concurentă a sezonului 13 Mireasa: „Există momente în viață în care trebuie să alegi”

„Există momente în viață în care trebuie să alegi între liniștea sufletului tău și aprobarea celor din jur si, de cele mai multe ori, cele două nu merg pe același drum.

Gura lumii a existat dintotdeauna. Va judeca atunci când pleci, dar și atunci când rămâi. Va critica atunci când vorbești, dar și atunci când taci. Orice ai face, cineva va găsi un motiv să spună că nu este bine.
De aceea nu-ți construi viața după vocile care se schimbă odată cu timpul, construiește-o după adevărul pe care îl simți în inimă.

Inima nu îți promite un drum ușor. Îți promite însă unul autentic. Un drum pe care, chiar dacă vei cădea, te vei ridica fără regretul că ai trăit viața altcuiva.

Cel mai trist lucru nu este să greșești. Cel mai trist este să renunți la visurile tale de teamă că vor fi comentate de oameni care oricum nu îți cunosc luptele, lacrimile sau noptile în care ai încercat så găsești răspunsuri.

Într-o zi, toate vocile din jur vor amuți. Va rămâne doar vocea conștiinței tale. lar atunci nu te vei întreba dacă i-ai mulțumit pe ceilalți, ci dacă ai avut curajul să fii sincer cu tine.

Asculta-ți inima, ea este singura care îți va rămâne alături până la capătul drumului. Si încearcă să nu uiți niciodată că inima ta a fost cu tine înainte ca lumea să-și spună părerea despre tine.

Lumea își va aminti o vreme alegerile tale. Tu vei trăi cu ele o viață întreagă…”, a transmis Daniela.

Daniela și Mihai
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