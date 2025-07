Mihaela și Ștefan sunt protagoniștii celui de al doilea episod din sezonul 6 al producției Mireasa: Confesiuni. Urmărește confesiunile lor în AntenaPLAY.

Andreea Frățilă a discutat cu perechea Mihaela- Ștefan despre refuzul domnul Florin de a o accepta pe concurenta sezonului 11 Mireasa.

Aceștia au venit cu o veste bună: tatăl lui Ștefan face eforturi pentru a se apropia de Mihaela. Iată ce momente emoționante din Marea Finală au povestit cei doi.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. Ce moment emoționant cu tatăl lui Ștefan au povestit Mihaela și soțul ei: ”Nu mă așteptam”

”Mă așteptam să vină tatăl lui Ștefan în Finală. La cununie a fost și i-a zis lui Ștefan că o să vină în Finală, o să fie acolo lângă noi, și da, a venit.”, a spus Mihaela, întrebată de Andreea Frățilă dacă se aștepta ca domnul Florin să fie prezent în Marea Finală a sezonului 11 Mireasa.

”Schimbarea e în proces, trebuie să vină de la sine. Noi oricum suntem împreună, cum am spus întodeauna. Am vorbit un pic și cu tatăl meu, s-a emoționat, era numai pe afară, am vorbit și nu mă așteptam să-mi zică asta. S-a bucurat pentru noi, clar, chiar dacă el este așa, l-ați văzut, cu scrisorile pe care le-a scris. El oricum se bucură, în sinea lui se bucură pentru noi”, a adăugat și Ștefan.

Mihaela a dezvăluit un moment care a emoționat-o în Marea Finală: ”I-am văzut fața când m-am apropiat de tine, când am venit la intrare, m-am apropiat de Ștefan și așa când m-am rotit, am văzut și fața lui. Se vedea pe fața lui că e fericit. Se vede că își iubește maxim copilul și își dorește să fie fericit. Poate da, așa din unghiul în care m-a văzut el, o să vadă afară că noi suntem fericiți și copiii și nepoții lui”.

Finalista nu consideră că a fost percepută greșit de socrul său. ”Așa și-a dorit să mă vadă de la început. Dacă omul caută ceva bun la tine, o să vadă. Dacă caută ceva rău la tine, o să vadă. Așa am fost interpretat începutul meu în emisiune.”

