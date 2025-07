Andrei și Theodora, foști concurenți ai sezonului 11 Mireasa, au făcut dezvăluiri la Mireasa: Confesiuni, sezonul 7.

Cei doi, care s-au cunoscut în casa Mireasa, dar au fost eliminați, și-au deschis inima în fața Andreei Frățilă. Iată ce spun despre cuplurile din competiție și care e concurenta pe care Theodora a perceput-o schimbată din fața micului ecran.

Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. Concurenta pe care Theodora nu a mai ”recunoscut-o” din fața TV-ului. Despre cine e vorba

Întrebați ce șanse au Teo și Liliana să reziste afară, Andrei și Theodora au răspuns. ”Greu de spus, aș spune 40%.”, a zis Andrei, iar logodnica sa a fost de acord.

”Relația lor mi se pare puțin cam de fațadă, de aceea zic 40%.”, a afirmat Theodora. Rugată să explice de ce crede că Teo și Liliana au o relație de fațadă, ea a zis: ”A fost totul foarte rapid, înainte de Marea Finală. Chiar și la noi a fost rapidă relația, dar am continuat afară și a fost total diferit. Dar la fel, fără probleme, fără neînțelegeri, puțin mascate, să zic.”.

Theodora a făcut apoi o confesiune surprinzătoare: ”Am stat în fața televizorului și recunosc că i-am judecat foarte mult pentru anumite alegeri. Având în vedere că eu o știam cumva pe Liliana în casă și după ce am ieșit era total altă persoană la televizor. S-a schimbat ceva foarte mult. Când eram în casă nu își dorea neapărat să găsească pe cineva doar ca să fie acolo și am avut senzația, după ce am ieșit din casă, și spre terminarea emisiunii dorea să-și găsească pe cineva doar pentru a fi acolo. Cel puțin asta e părerea mea.”

Andrei și iubita sa cred că atitudinea Lilianei s-a schimbat. ”Puțin mai robotică... a fost mai robotică în relația cu Teo. Gesturile și cuvintele păreau forțate, nu naturale”, au fost cei doi de acord.

Vezi mai multe detalii în episodul 8 Mireasa: Confesiuni, sezonul 7.

Despre Mireasa: Confesiuni

