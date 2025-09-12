Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 10. Ionela și Robert, detalii despre viața de părinți. Micuțul David Noah a împlinit o lună

Ionela din sezonul 10 Mireasa a oferit câteva detalii despre prima lună de mămică. Fiul ei și al lui Robert a împlinit prima lună de viață.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 13:41 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 13:56
Fiul Ionelei și al lui RObert din sezonul 10 Mireasa a împlinit o lună | Antena 1& Instagram

Ionela a răspuns câtorva întrebări despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit mămică. Fosta concurentă a sezonului 10 Mireasa a precizat că și Robert se descurcă neașteptat de bine în postura de tătic.

„Viața de mămică e foarte frumoasă, puține ore de somn și mai puțin timp pentru mine, dar este frumos. Nu mi se pare atât de greu cum spun alții. Ne cad ochii în gură, dar ne-am obișnuit și ne descurcăm. Alăptez, dar nu țin niciun regim, evit anumite alimente care i-ar putea face rău. Am născut prin cezariană. Operația a durat foarte puțin, a fost foarte ok. În schimb, am avut dureri foarte intense aproximativ o săptămână jumătate. Robert se descurcă surprinzător de bine, nu mă așteptam să aibă atâta răbdare”, a povestit Ionela pe contul său de Instagram.

Ionela și Robert, detalii despre viața de părinți. Micuțul David Noah a îmlinit o lună. Ce imagine înduioșătoare au publicat foștii concurenți Mireasa

David Noah s-a născut pe 10 august 2025. Anunțul a fost făcut de fericitul tătic.

„Oficial David Noah a apărut pe lume pe data de 10 (întâmplare sau nu cunoscându-ne în sezonul cu numărul 10 Mireasa). Voi rămâne recunoscător formatului Mireasa care a fost modul lui Dumnezeu de a comunica cu noi”, a scris Robert de la Mireasa, pe Instagram.

„Habar nu aveam cat de împlinită mă va face venirea ta pe lumea: David-Noah:10.08.2025, 13:19 momentul în care am devenit mamă oficial a celui mai perfect îngeraș și pentru asta îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu”, a scris Ionela pe Instagram.

Ionela și Robert au conceput copilul în emisiunea Mireasa, cei doi aflând despre sarcina fetei pe vremea cât încă erau concurenți.

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este pregătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amețeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Ionela și Robert au spus „Da” în Finala Mireasa, sezon 10 și și-au jurat iubire pentru tot restul vieții. Viitorii părinți s-au cununat civil sub ochii înlăcrimați ai celor dragi.

