Mireasa, sezon 11. Ce se întâmplă cu Emma și Adrian după zvonurile despărțirii. Ce au publicat cei doi foști concurenți

După zvonurile despărțirii, Adrian și Emma, foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa, au publicat aceeași fotografie pe conturile lor de Instagram, dând astfel de înțeles că sunt împreună.

Adrian și Emma se urmăresc din nou pe Instagram și au dat de înțeles prin comentarii pe TikTok că sunt împreună. De asemenea, cei doi au publicat aceeași fotografie la story pe Instagram, arătând astfel că au urmărit un film împreună în seara de 23 spre 24 septembrie.

Adrian a fost întrebat de un utilizator TikTok: „Nu mai ești cu Emma?”, iar el a răspuns: „Cine a zis asta?”, iar Emma a primit un comentariu la care a răspuns: „V-ați căsătorit voi sau m-am căsătorit eu? Nu o să țin cont niciodată de ce spune publicul. Este viața mea și atât!”.

Emma și Adrian au dat de înțeles că sunt în continuare împreună

De asemenea, cei doi au avut și un schimb ironic de comentarii pe Tiktok, unde fata îi spunea lui Adrian să o anunțe și pe ea când divorțează: „Adiță, de acum anunță-mă și pe mine când divorțăm, că eu a trebuit să aflu de pe Facebook”, a scris Emma, la care Adrian a răspuns: „O să te anunț...”.

Zvonurile despărțirii au apărut când fanii Mireasa au observat că cei doi nu mai au poze de cuplu pe rețelele sociale. Pozele nu au reapărut, însă cei doi, care își dăduseră unfollow pe Instagram, se urmăresc din nou. Adrian și Emma nu au spus cu subiect și predicat care este statusul căsniciei lor, însă comentariile lăsate în online pot lăsa de înțeles că formează în continuare un cuplu.

Cum a decurs povestea de iubire dintre Emma și Adrian de la Mireasa sezonul 11

Adrian a intrat în casa Mireasa cu gândul să își găsească jumătatea, însă inițial s-a concentrat pe concurenții din casa băieților, cu care a avut conflicte.

Ulterior, și-a îndreptat atenția către Edera, care părea să-l placă. Însă, odată ce a aflat de trecutul lui, tânăra a făcut un pas în spate, urmând ca apoi să își dea frâu liber sentimentelor. Edera a fost cea care l-a sărutat și au format un cuplu pentru scurt timp. Atracția a părut mai mare din partea fetei, astfel că lucrurile s-au încheiat rapid pentru ei.

La scurt timp, în casa Mireasa a intrat o altă concurentă. În cartea de vizită, Emma mărturisea că nu ar fi deranjată dacă viitorul partener ar fi făcut videochat, astfel că asta i-a dat curaj lui Adrian.

S-au apropiat ușor ușor, dar relația lor părea să scârțâie serios. Au urmat certuri și supărări, iar la un moment dat s-a discutat și despre despărțire. În ciuda neînțelegerilor, nu erau pregătiți să renunțe unul la altul, așa că au învățat să se accepte și au continuat să lucreze la cuplul lor.

În tot acest timp, susținerea doamnei Mariana i-a ajutat să se sudeze ca pereche. Nici după ce s-au logodit, cei doi nu au avut un parcurs roz. Emma a aflat că Adrian a invitat-o pe Denisa, o fostă concurentă, în casa Mireasa și nu i-a picat bine. Au urmat, din nou, momente tensionate între cei doi. După trei luni de relația, Adrian și Emma au devenit soț și soție.