Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 11. Ce se întâmplă cu Emma și Adrian după zvonurile despărțirii. Ce au publicat cei doi foști concurenți

Mireasa, sezon 11. Ce se întâmplă cu Emma și Adrian după zvonurile despărțirii. Ce au publicat cei doi foști concurenți

După zvonurile despărțirii, Adrian și Emma, foștii concurenți ai sezonului 11 Mireasa, au publicat aceeași fotografie pe conturile lor de Instagram, dând astfel de înțeles că sunt împreună. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 13:18 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 13:23
Galerie
Emma și Adrian s-au căsătorit civil în cadrul sezonului 11 Mireasa | Antena 1

Adrian și Emma se urmăresc din nou pe Instagram și au dat de înțeles prin comentarii pe TikTok că sunt împreună. De asemenea, cei doi au publicat aceeași fotografie la story pe Instagram, arătând astfel că au urmărit un film împreună în seara de 23 spre 24 septembrie.

Adrian a fost întrebat de un utilizator TikTok: „Nu mai ești cu Emma?”, iar el a răspuns: „Cine a zis asta?”, iar Emma a primit un comentariu la care a răspuns: „V-ați căsătorit voi sau m-am căsătorit eu? Nu o să țin cont niciodată de ce spune publicul. Este viața mea și atât!”.

Emma și Adrian au dat de înțeles că sunt în continuare împreună

De asemenea, cei doi au avut și un schimb ironic de comentarii pe Tiktok, unde fata îi spunea lui Adrian să o anunțe și pe ea când divorțează: „Adiță, de acum anunță-mă și pe mine când divorțăm, că eu a trebuit să aflu de pe Facebook”, a scris Emma, la care Adrian a răspuns: „O să te anunț...”.

Articolul continuă după reclamă

Zvonurile despărțirii au apărut când fanii Mireasa au observat că cei doi nu mai au poze de cuplu pe rețelele sociale. Pozele nu au reapărut, însă cei doi, care își dăduseră unfollow pe Instagram, se urmăresc din nou. Adrian și Emma nu au spus cu subiect și predicat care este statusul căsniciei lor, însă comentariile lăsate în online pot lăsa de înțeles că formează în continuare un cuplu.

Cum a decurs povestea de iubire dintre Emma și Adrian de la Mireasa sezonul 11

Adrian a intrat în casa Mireasa cu gândul să își găsească jumătatea, însă inițial s-a concentrat pe concurenții din casa băieților, cu care a avut conflicte.

Ulterior, și-a îndreptat atenția către Edera, care părea să-l placă. Însă, odată ce a aflat de trecutul lui, tânăra a făcut un pas în spate, urmând ca apoi să își dea frâu liber sentimentelor. Edera a fost cea care l-a sărutat și au format un cuplu pentru scurt timp. Atracția a părut mai mare din partea fetei, astfel că lucrurile s-au încheiat rapid pentru ei.

La scurt timp, în casa Mireasa a intrat o altă concurentă. În cartea de vizită, Emma mărturisea că nu ar fi deranjată dacă viitorul partener ar fi făcut videochat, astfel că asta i-a dat curaj lui Adrian.

S-au apropiat ușor ușor, dar relația lor părea să scârțâie serios. Au urmat certuri și supărări, iar la un moment dat s-a discutat și despre despărțire. În ciuda neînțelegerilor, nu erau pregătiți să renunțe unul la altul, așa că au învățat să se accepte și au continuat să lucreze la cuplul lor.

Colaj cu Emma și Adrian
+5
Mai multe fotografii

În tot acest timp, susținerea doamnei Mariana i-a ajutat să se sudeze ca pereche. Nici după ce s-au logodit, cei doi nu au avut un parcurs roz. Emma a aflat că Adrian a invitat-o pe Denisa, o fostă concurentă, în casa Mireasa și nu i-a picat bine. Au urmat, din nou, momente tensionate între cei doi. După trei luni de relația, Adrian și Emma au devenit soț și soție.

Mireasa sezonul 12. Liviu a sărutat-o pe Ștefania. Cei doi formează un cuplu... Chat-ul zilei la Mireasa, 24 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa sezonul 12. Liviu a sărutat-o pe Ștefania. Cei doi formează un cuplu
Mireasa sezonul 12. Liviu a sărutat-o pe Ștefania. Cei doi formează un cuplu
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine Catine.ro
Mireasa sezon 12. Tensiuni între mame. Bunica Virginia și doamna Liliana sunt deranjate de doamna Nicoleta. Ce au să îi reproșeze
Mireasa sezon 12. Tensiuni între mame. Bunica Virginia și doamna Liliana sunt deranjate de doamna Nicoleta. Ce au...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
De ce bărbații se întorc mereu la femeia pe care au rănit-o cel mai mult
De ce bărbații se întorc mereu la femeia pe care au rănit-o cel mai mult Kudika
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x