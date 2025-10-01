Mireasa, sezon 11. De ce au amânat Mihaela și Ștefan nunta și cum se înțelege fata cu socrul: „Cu soacra e foarte bine”

Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa au fost invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii. Tinerii au povestit cum arată viața lor și ce planuri au pentru viitor.

Mihaela și Ștefan și-au deschis un salon în Chișinău și au planuri de nuntă. Cei doi voiau să se căsătorească în septembrie 2025, dar au amânat pentru că au nevoie de mai mult timp pentru organizare. Întrebată despre relația cu tatăl lui Ștefan, Mihaela a explicat că mai are nevoie de puțin timp pentru a-i ierta toate cuvintele dure spuse de-a lungul sezonului.

„Cum e cu socrii? Cu socrul în special”, a întrebat-o Raluca Preda pe Mihaela.

„Cu soacra e foarte bine”, a spus Mihaela.

„M-am văzut în Finală cu socrul. Eu sunt bine cu Ștefan (n.r întrebată dacă are o legătură cu tatăl lui Ștefan)”, a mai spus fata.

„Nu mai e la fel de supărat și categoric, s-a mai îmblânzit, ne-a și invitat pe la el, să mergem împreună”, a spus Ștefan despre tatăl lui.

„Trebuie să mai treacă un pic de timp. Probabil că voi merge, nu pot să țin ură pentru că e tatăl lui Ștefan și o să fie și bunicul copiilor noștri”, a completat Mihaela.

Mihaela și Ștefan, invitați la Mireasa, Capriciile Iubirii

Cei doi au explicat de ce au amânat nunta.

„Verighetele sunt gata. Cununia religioasă trebuia să fie în septembrie, dar era prea din scurt, și aveam nevoie și de mulți bani”, a spus Mihaela.

„Eu având multe neamuri și în Spania și în România, nu puteau veni așa din scurt. Momentan nu știu când o să punem data nunții”, a spus Ștefan.

Cei doi soți au precizat că țin legătura cu: Liviu și Edera, Adrian și Emma, Robert, Andrei și Theodora.

„Adrian și Emma sunt bine! Și despre noi se specula pe Internet că ne-am despărțit!”, au spus Ștefan și Mihaela.

Cei doi au planuri să devină părinți, dar nu în viitorul apropiat.

Mihaela și Ștefan au format primul cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au cununat civil în cadrul emisiunii, iar în Finală au fost pe locul al doilea în preferințele publicului.