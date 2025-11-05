Mireasa, sezon 12. Adevăratul motiv pentru care Emily a decis să nu rămână în casă. Ce a urmat între ea și Liviu după live

Antena Căutare
Liviu și Emily s-au sărutat la Mireasa. Capriciile Iubirii. Fata a explicat motivul pentru care a ales să nu rămână alături de Liviu, după finalul Jocului Afroditei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 11:47 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 13:35

După 12 zile în care Jocul Afroditei a fost în plină desfășurare, Emily a luat o decizie neașteptă. Deși ea și Liviu au fost extrem de apropiați pe parcursul acestei perioade, iar băiatul i-a făcut o declarație emoționantă înainte să anunțe ea verdictul, fata a hotărât să plece. Ei au decis să dea frâu liber sentimentelor și după încheierea emisiei live, s-au sărutat. Tinerii au făcut o mică demonstrație și în platou la Capricii.

„Testul Afroditei a luat sfârșit Emily a decis să părăsească casa Mireasa, însă, după ce s-a încheiat ediția de astăzi Mireasa, o să vă spună Emily ce au făcut”, a dezvăluit Raluca Preda.

„Păi, cred că s-a văzut ce am făcut. Am simțit că aveam nevoie, dar l-am întrebat dacă acel sărut i-ar face rău sau i-ar face mai bine. Și eu (n.r. aveam nevoie)”, a răspuns fata zâmbind.

„Ne spunea Diana în pauză că s-au sărutat pe la toate colțurile”, a adăugat moderatoarea Mireasa. Capriciile Iubirii.

Ulterior, Emily a explicat și care este motivul pentru care a ales să nu rămână alături de Liviu.

„Faptele se văd în timp, dacă este ceva să fie, nu ține doar de un ecran, va fi și în afară. Dacă soiul este bun o să facă față și furtunii și apoi, iese curcubeul. Sunt multe lucruri și personale și niște întrebări d-ale mele, în ceea ce îl privește pe el, poate și invers. Când o să fiu afară, o să iau legătura cu mama lui, poate chiar o să apuc să și merg la ea în vizită. Este un lucru de care știe el foarte bine. Sunt niște lucruri ale mele și nu cred că trebuie să fiu încolțită”, a explicat Emily.

Fata a spus că a debusalat-o și pendularea lui Liviu între ea și Ștefania atunci când a fost singur.

„Se clădește încrederea. Dacă trecem peste asta, trecem peste orice”, a mai spus fata și a recunoscut că adevăratul motiv pentru care a decis să plece este pentru a-l supune pe băiat unui test.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+5
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A fost doar ... Mireasa, sezon 12. Diana a plâns în hohote după ce Sorin a citit scrisoarea de la mama lui, în platou: „Vreau să citești...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Citește și
