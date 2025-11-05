Mireasa, sezon 12. Adevăratul motiv pentru care Emily a decis să nu rămână în casă. Ce a urmat între ea și Liviu după live

Liviu și Emily s-au sărutat la Mireasa. Capriciile Iubirii. Fata a explicat motivul pentru care a ales să nu rămână alături de Liviu, după finalul Jocului Afroditei.

După 12 zile în care Jocul Afroditei a fost în plină desfășurare, Emily a luat o decizie neașteptă. Deși ea și Liviu au fost extrem de apropiați pe parcursul acestei perioade, iar băiatul i-a făcut o declarație emoționantă înainte să anunțe ea verdictul, fata a hotărât să plece. Ei au decis să dea frâu liber sentimentelor și după încheierea emisiei live, s-au sărutat. Tinerii au făcut o mică demonstrație și în platou la Capricii.

„Testul Afroditei a luat sfârșit Emily a decis să părăsească casa Mireasa, însă, după ce s-a încheiat ediția de astăzi Mireasa, o să vă spună Emily ce au făcut”, a dezvăluit Raluca Preda.

„Păi, cred că s-a văzut ce am făcut. Am simțit că aveam nevoie, dar l-am întrebat dacă acel sărut i-ar face rău sau i-ar face mai bine. Și eu (n.r. aveam nevoie)”, a răspuns fata zâmbind.

„Ne spunea Diana în pauză că s-au sărutat pe la toate colțurile”, a adăugat moderatoarea Mireasa. Capriciile Iubirii.

Adevăratul motiv pentru care Emily a decis să nu rămână în casă după încheierea Jocului Afrodirei

Ulterior, Emily a explicat și care este motivul pentru care a ales să nu rămână alături de Liviu.

„Faptele se văd în timp, dacă este ceva să fie, nu ține doar de un ecran, va fi și în afară. Dacă soiul este bun o să facă față și furtunii și apoi, iese curcubeul. Sunt multe lucruri și personale și niște întrebări d-ale mele, în ceea ce îl privește pe el, poate și invers. Când o să fiu afară, o să iau legătura cu mama lui, poate chiar o să apuc să și merg la ea în vizită. Este un lucru de care știe el foarte bine. Sunt niște lucruri ale mele și nu cred că trebuie să fiu încolțită”, a explicat Emily.

Fata a spus că a debusalat-o și pendularea lui Liviu între ea și Ștefania atunci când a fost singur.

„Se clădește încrederea. Dacă trecem peste asta, trecem peste orice”, a mai spus fata și a recunoscut că adevăratul motiv pentru care a decis să plece este pentru a-l supune pe băiat unui test.

