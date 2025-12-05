Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au logodit. Imagini superbe de la cererea în căsătorie

Antena Căutare
În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie.

Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 12:44
Cu zâmbetul pe buze, Lavinia și Adin și-au anunțat logodna. Fiul doamnei Adriana a cerut-o pe tânără în căsătorie. Așadar, Lavinia și Adin formează al treilea cuplu logodit din casa Mireasa, sezon 12. Lavinia s-a emoționat la cerere pentru că Adin a plâns.

În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia și Adin au anunțat că s-au logodit

Inelul de logodnă este cu o măsură mai mic, dar fata a precizat că relația lor a fost un carusel și nu se aștepta să fie totul perfect. Tânăra a recunoscut că se aștepta să fie cerută în căsătorie de Adin.

Mai întâi, Adin și Lavinia au avut parte de o plimbare cu limuzina prin București, iar apoi au mers la un hotel de lux din Capitală. În timpul unei ședințe foto, Adin a scos inelul și i-a adresat Laviniei întrebarea magică: „Vrei să fii soția mea?”. Iar răspunsul fetei a fost DA.

„Când am spus că merg la Mireasa să întâlnesc pe cineva și dacă mă îndrăgostesc nebunește mă și căsătoresc, chiar m-am ținut de cuvânt. Am ajuns în clipa în care chiar asta îmi doresc. A fost o nebunie, a fost un carusel. Nu mă gândeam vreodată că voi ajunge să iubesc atât de mult o persoană, într-un timp atât de scurt. Te am în minte în fiecare oră. Orice fac mă gândesc la tine. Te iubesc nu doar pentru că ești tu, ci și pentru ce faci cu mine. Ți-am spus că îmi doresc o femeie care să mă înțeleagă, să mă asculte și să nu renunțe la mine niciodată. Și asta ai făcut tu”, i-a spus Adin Laviniei.

„Să știi că nu eram înțelegătoare, dar probabil n-am iubit niciodată cu adevărat! Și eu rămân mirată de mine!”, i-a spus Lavinia lui Adin.

Atât Adin cât și doamna Adriana au plâns văzând imaginile cu logodna. Băiatul a mărturisit că a fost emoționat și stresat toată săptămâna.

Cei doi logodnici au avut parte și de prima lor noapte împreună.

