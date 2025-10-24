Mireasa, sezon 12. AdrenaLinia a sunat și a început jocul Afroditei. Cum a reacționat Liviu după ce Emily a revenit în casă

Emily a revenit în casa Mireasa și a început jocul Afroditei. Fata și Liviu au fost foarte apropiați și au petrecut toată noaptea împreună.

AdrenaLinia a sunat în miez de noapte cu o surpriză de proporții. Emily a revenit în casă și a început jocul Afroditei. Liviu și fata au discutat toată noaptea, ba chiar au și dormit împreună.

„Liviu a fost invocat testul Afrodeitei. Ca atare, pentru 12 zile ești supus testului. Succes!”, a fost anunțat concurentul.

Emily a revenit în casa Mireasa în ediția din 24 octombrie 2025. Cum a reacționat Liviu

Emily a fost pusă la curent cu situația tensionată din casă, iar discuțiile dintre Liviu și Adin au continuat. Fata a vrut să afle și ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Lavinia.

„Nu vreau să dau nicio explicați. Totul s-a închis”, a spus el.

În emisia live din 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă a anunțat că Emily va avea acces nelimitat la Liviu.

„Vei putea oricând să mergi să îl vezi pe Liviu. Vei avea acces neliminatat să vorbești cu el, să mănânci cu el, să dormi cu el”, a explicat moderatoarea. De asemena, ea a anunțat că jocul Afroditei va mai putea fi invocat în acest sezon: „Puteți oricând apela la jocul Afroditei. Îl puteți folosi de 3 ori”.

Întrebat ce părere are despre „testul” la care va fi supus, la dorința Dianei, el a declarat: „Îmbrățișez cu drag acest test. Mulțumesc, Diana. Apreciez că ții atât de mult la mune și îmi oferi acest test, ca să îmi dau și eu seama de sentimentele mele”, a reacționat băiatul ironic. „Aș avea o întrebare: Care e satisfacția ta la oricare ar fi rezultatul acestui test?”, a mai adăugat el,

„Să-ți dai seama de sentimentele tale. Nu înțeleg acum de ce mă ataci. Este ok să îți faci ordine în gândurile tale și pe lângă asta, să nu implici și alte persoane”, a răspuns Diana.

„Oarecum da. Puteam să facem acest lucru și noi, având în vedere fosta lui Sorin, dar nu am vrut să facem acest lucru. Însă, consider că este un moment bun pentru a da cărțile pe față”, a spus și Ștefania.

Liviu și Emily au petrecut toată noaptea împreună și au discutat despre sentimentele lor, mai ales că Ștefania. Băiatul i-a spus la ce concluzii a ajuns, deși a recunoscut că în trecut nu și-a putut da seama ce simte pentru Ștefania pentru că îi era gândul doar la Emily.

„Mi-am dat seama ca ea e persoana care îmi aduce liniște, mă înțelege”, a spus el

„Ți-a fost dor de mine?”, a întreabat el.

„Mi-a fost dor de toți. Dar ție ți-a fost dor de mine?”, a răspuns ea.

„Da, în mod prietenește, mi-a fost”, a precizat băiatul.

În live, Ștefania a reacționat la imaginile pe care le-a văzut cu Liviu și Emily dormind împreună. De asemenea, Andreea Frățilă a remarcat că cei doi au împărțit un balsam de buze, după ce s-au băgat în pat.

„Cred că testul ăsta se face într-o relație, nu? Nu suntem într-o cunoaștere. Mi se pare ciudat să dau niște explicații ca și cum aș fi în calitate de iubită”, a declarat aceasta.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.