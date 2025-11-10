Mireasa, sezon 12. AdrenaLINIA i-a dat misiunea Ștefaniei de a lua o decizie importantă. Hotărârea fetei a adus supărări

Antena Căutare
În toiul petrecerii de sâmbătă seara a sunat AdrenaLinia. În emisia live de Mireasa de pe 10 noiembrie, telespectatorii au văzut care a fost motivul și ce s-a întâmplat. 

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:50

AdrenaLINIA a sunat, iar Ștefania, în calitate de Mireasă a Săptămânii, a răspuns și a primit misiunea de a lua o decizie importantă. Așadar, Ștefania a putut să ia premiul câștigat de Denisa, o noapte fără camere și să-l ofere unui alt cuplu. Mireasa Săptămânii a decis, așadar, să le ofere Dianei și lui Sorin posibilitatea de a petrece o noapte împreună, fără camere. Denisa și Cristian au fost extrem de supărați și i-au promis răzbunare Ștefaniei.

„Te înștiințăm că premiul câștigat de De Cristian și Denisa îl poți oferi oricărui alt cuplu din casă. Înainte de a lua decizia trebuie să-i aduni pe toți și să te convingă de ce își doresc premiul. Ține cont: o noapte fără camere poate testa legături incerte”, a fost mesajul transmis prin AdrenaLINIA.

Cristian i-a promis Ștefaniei că la viitorul task, el va face tot ce îi stă în putere să nu câștige ea.

„Mi-ai spus multe despre tine, Ștefania! Și te mai întrebi de ce ne certăm în fiecare zi! Uite din cauza asta!”, a spus Denisa.

În emisia live, Denisa și Cristian au continuat să fie supărați. Lavinia a certat-o și ea pe Ștefania și a speculat că a luat această decizie pentru că, de fapt, l-ar plăcea pe Sorin.

„Scopul tău a fost ca noi să ne certăm și să te victimizezi în continuare”, a spus Denisa în live.

„Ar trebui să existe moralitate indiferent de situație. Când a venit Ștefania după AdrenaLINIA toți au zis că nu vrem premiul, iar ea a insistat că trebuie să fie convinsă. Era un lucru câștigat. Eu chestia asta cu cuplul incert e un lucru de care ea s-a putut lega. Într-adevăr, cuplul incert este format din Diana și Sorin. Ideea e alta. CHestia e cu incertitudinea a fost justificarea cea mai bună pentru a alege altceva. Eu sunt supărat pentru că aveam o bucată de pâine la gură, și vine cineva și mi-o ia”, a spus Cristian.

Ștefania a argumentat alegerea ținând cont de ceea ce a spus AdrenaLINIA, și anume că noaptea fără camere poate testa legături incerte

„Nu am ținut cont de prietenie, că o favorizam pe Flori.

Sorin a fost de acord cu argumentul Ștefaniei.

„Singurul cuplu cu incertitudini eram eu cu Diana”, a spus Sorin.

Chat-ul zilei la Mireasa, 10 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
