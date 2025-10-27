Mireasa, sezon 12. Amendă uriașă pentru concurenți. Ce încălcare de regulament îi costă scump

Casa Mireasa a primit o amendă de 1200 de lei. Este cea mai mare ameendă din sezonul 12 de până acum.

La petrecerea de pe 25 octombrie 2025 din casa Mireasa s-a dat cea mai mare amendă din sezonul 12, de până acum.

Cea mai mare amendă din sezonul 12 Mireasa! Ce încălcare de regulament îi costă scump pe concurenți

Ionuț și Nicoleta au vrut o poză la camera de producție, dar acest gest le-a adus o sancțiune usturătoare, pentru că au părăsit ringul în timp ce artista cânta. Alți 3 băieți au mai ieșit în timpul momentului artistic, iar sancțiunea era anunțată pe plasmă:

„Pentru lipsa de respect față de artiști și părăsirea ringului de dans pentru a fuma, în timpul actului artistic se vor aplica următoarele sancțiuni: Ionuț și NIcoleta- 600 de lei de persoană din bugetul comun. Cosmin, Alexandru și Marius câte 100 de lei de persoană”.

„Eu știam că s-ar putea întâmpla asta, dar nu aveam starea necesară”, a spus Ionuț văzând sancțiunea.

Băieții noi au spus că nu știau despre această regulă de a nu părăsi ringul în timp ce se află artiștii la petrecere, motiv pentru care Simona Gherghe le-a scăzut sancțiunea.

„Cosmin, Marius și Alexandru, sunteți iertați. Se adaugă 300 de lei”, a spus Simona Gherghe. Atât casa băieților, cât și cea a fetelor au rămas cu câte 600 de lei amendă, pentru încălcarea de regulament a lui Ionuț și a Nicoletei.

Pentru că Ionuț și NIcoleta își doreau o poză, le-a făcut-o Simona Gherghe în live.

