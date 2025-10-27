Mireasa, sezon 12. Liviu consideră că a ajuns la o concluzie în ceea ce o privește pe Ștefania, la 3 zile de la venirea lui Emily

În prima pauză publicitară din emisia live de pe 27 octombrie 2025, Liviu și Ștefania au purtat o discuție. Băiatul a precizat că simte că a ajuns la o concluzie în ceea ce o privește pe Ștefania, la numai 3 zile de la venirea în casă a lui Emily, în calitate de „Afrodita”.

Liviu și Emily au fost apropiați la petrecere și, la invitația băiatului, au dormit împreună. Cei doi au discutat în timp ce au băut apă din același pahar.

„Mi-e frică de ce o să simt, dacă o să simt ceva. Crede-mă că mi-e frică!”, i-a spus Liviu.

Liviu consideră că a ajuns la o concluzie în ceea ce o privește pe Ștefania, la 3 zile de la venirea lui Emily. Ce s-a întâmplat în pauza publicitară, după difuzarea unor imagini de la petrecere

„E uman și asta e problema la tine, că încerci să bagi sub preș. Și mereu asta a fost problema. Ești mult mai bine și mult mai bărbat când nu încerci să ascunzi ceea ce simți că se vede și se simte”, a spus Emily.

Întrebată în emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025 ce părerea are despre starea de spirit a lui Liviu, Emily a răspuns:

„Cu zâmbetul pe buze, deschis. Faptul că sunt și eu deschisă față de el, îl face și pe el să fie deschis, ca într-o relație”, a spus Emily.

„Pe parcurs, mă văd și eu și o să și spun că sunt diferit. Se vede. Și în interacțiunea cu Ștefania. Am purtat și o discuție cu Ștefania. I-am spus și Ștefaniei că am ajuns la rezultatul meu față de ea. Și concluzia este că oricât ne-am dori, sau mi-aș dori nu cred că aș putea ajunge în stadiul în care și-ar dori persoana de lângă mine. Pe Emily o simt mult mai deschisă. Nu neapărat că mă derutează. Prefer să trăiesc momentul și nu să mă gândesc în viitor”, a spus Liviu.

„Văd un Liviu care trăiește clipa, ceea ce cred că și eu să fi fost în locul lui aș face. Ce i-am spus în pauză este că nu înțeleg de ce am reintrat în acest cerc vicios. Este greu, nu știu dacă o fată din casa asta ar vrea să fie în pielea mea acum, dar vreau să văd partea plină a paharului. Dacă ar fi fost să ajung într-un stadiu avansat cu el, tot ar fi trebuit să discutăm despre Emily. Nu este o situație confortabilă”, a spus Ștefania.

În timpul petrecerii din casa Mireasa, Liviu și Ștefania au avut o discuție. Băiatul i-a spus fetei că își dorește o distanțare de ea în timpul jocului Afroditei. Imaginile cu discuția celor doi au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025.

Ștefania i-a subliniat lui Liviu că este momentul să demonstreze că vorbele lui spus în urmă cu puțin timp erau adevărate. Băiatul a fost iritat de ceea ce i-a spus Ștefania.

Liviu și Ștefania, discuție la petrecere

Ștefania: „Nu e vorba de o alegere între Emily și Ștefania, ci despre respectul față de cuvântul tău”.

Liviu: „Dacă rezultatul e nefavorabil, asta nu înseamnă că nu a avut valoare cuvântul meu la un moment dat”.

Ștefania: „Emily e Afrodita. E pusă să fie Afrodita. Tu ai spus ceva, iar Diana, Emily și Denisa nu te-au crezut. Așa s-a născut testul.

Liviu: Diferă circumstanțele.

Ștefania: Definește circumstanțele

Liviu: N-are sens!

Ștefania: Rezultatul testului o să te marcheze. Emily e aici câteva zile și apoi pleacă. Și trebuie să dai explicații de ce atunci ai zis așa și acum e altfel.

Liviu: N-am energie să port discuția asta

Ștefania: Te-am simțit că te-ai atacat

Liviu: În cazul în care cineva va suferi, vreau eu să fiu acela.

Ștefania: De ce nu putem să avem o conversație normală noi doi?

„M-am supărat că mi-a zis că trebuie să demonstrez valoarea vorbelor mele de la momentul respectiv”, a spus Liviu în emisia live de Mireasa.

