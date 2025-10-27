Mireasa, sezon 12. Liviu consideră că a ajuns la o concluzie în ceea ce o privește pe Ștefania, la 3 zile de la venirea lui Emily

Antena Căutare
În prima pauză publicitară din emisia live de pe 27 octombrie 2025, Liviu și Ștefania au purtat o discuție. Băiatul a precizat că simte că a ajuns la o concluzie în ceea ce o privește pe Ștefania, la numai 3 zile de la venirea în casă a lui Emily, în calitate de „Afrodita”. 

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 13:33 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 15:21

Liviu și Emily au fost apropiați la petrecere și, la invitația băiatului, au dormit împreună. Cei doi au discutat în timp ce au băut apă din același pahar.

„Mi-e frică de ce o să simt, dacă o să simt ceva. Crede-mă că mi-e frică!”, i-a spus Liviu.

„E uman și asta e problema la tine, că încerci să bagi sub preș. Și mereu asta a fost problema. Ești mult mai bine și mult mai bărbat când nu încerci să ascunzi ceea ce simți că se vede și se simte”, a spus Emily.

Întrebată în emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025 ce părerea are despre starea de spirit a lui Liviu, Emily a răspuns:

„Cu zâmbetul pe buze, deschis. Faptul că sunt și eu deschisă față de el, îl face și pe el să fie deschis, ca într-o relație”, a spus Emily.

„Pe parcurs, mă văd și eu și o să și spun că sunt diferit. Se vede. Și în interacțiunea cu Ștefania. Am purtat și o discuție cu Ștefania. I-am spus și Ștefaniei că am ajuns la rezultatul meu față de ea. Și concluzia este că oricât ne-am dori, sau mi-aș dori nu cred că aș putea ajunge în stadiul în care și-ar dori persoana de lângă mine. Pe Emily o simt mult mai deschisă. Nu neapărat că mă derutează. Prefer să trăiesc momentul și nu să mă gândesc în viitor”, a spus Liviu.

„Văd un Liviu care trăiește clipa, ceea ce cred că și eu să fi fost în locul lui aș face. Ce i-am spus în pauză este că nu înțeleg de ce am reintrat în acest cerc vicios. Este greu, nu știu dacă o fată din casa asta ar vrea să fie în pielea mea acum, dar vreau să văd partea plină a paharului. Dacă ar fi fost să ajung într-un stadiu avansat cu el, tot ar fi trebuit să discutăm despre Emily. Nu este o situație confortabilă”, a spus Ștefania.

În timpul petrecerii din casa Mireasa, Liviu și Ștefania au avut o discuție. Băiatul i-a spus fetei că își dorește o distanțare de ea în timpul jocului Afroditei. Imaginile cu discuția celor doi au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025.

Ștefania i-a subliniat lui Liviu că este momentul să demonstreze că vorbele lui spus în urmă cu puțin timp erau adevărate. Băiatul a fost iritat de ceea ce i-a spus Ștefania.

Liviu și Ștefania, discuție la petrecere

Ștefania: „Nu e vorba de o alegere între Emily și Ștefania, ci despre respectul față de cuvântul tău”.

Liviu: „Dacă rezultatul e nefavorabil, asta nu înseamnă că nu a avut valoare cuvântul meu la un moment dat”.

Ștefania: „Emily e Afrodita. E pusă să fie Afrodita. Tu ai spus ceva, iar Diana, Emily și Denisa nu te-au crezut. Așa s-a născut testul.

Liviu: Diferă circumstanțele.

Ștefania: Definește circumstanțele

Liviu: N-are sens!

Ștefania: Rezultatul testului o să te marcheze. Emily e aici câteva zile și apoi pleacă. Și trebuie să dai explicații de ce atunci ai zis așa și acum e altfel.

Liviu: N-am energie să port discuția asta

Ștefania: Te-am simțit că te-ai atacat

Liviu: În cazul în care cineva va suferi, vreau eu să fiu acela.

Ștefania: De ce nu putem să avem o conversație normală noi doi?

„M-am supărat că mi-a zis că trebuie să demonstrez valoarea vorbelor mele de la momentul respectiv”, a spus Liviu în emisia live de Mireasa.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

📰

