Mireasa, sezon 12. Ce au discutat băieții înainte de task-ul alinierii, unde Loredana a avut 5 pretendenți

La task-ul alinierii din a doua gală a sezonului 12 Mireasa 5 băieți s-au așezat în spatele Loredanei. Tânăra l-a ales la date pe Alexandru. La Mireasa, Capriciile Iubirii au fost difuzate imaginile cu o conversație a băieților despre Loredana. 

Publicat: Luni, 18 August 2025, 12:05 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 12:16
Băieții au avut o discuție înainte de task-ul alinierii | Antena 1

Pe terasă se aflau Alex, Alexandru, Ionuț și Liviu, când subiectul de discuție a fost task-ul alinierii și interesul lui Alexandru față de Loredana. La Mireasa, Capriciile Iubirii au fost difuzate imaginile în care Alex l-a tachinat pe Alexandru și a spus în glumă să se așeze toți băieții în spatele Loredanei.

Ce au discutat băieții înainte de task-ul alinierii, unde Loredana a avut 5 pretendenți: „Ia hai, mă, să ne băgăm toți!”

Iată conversația de pe terasă:

Ionuț, către Alex: Să alegi cu capul!

Alexandru: Dar nu la Loredana! Mergi și tu în altă parte, că ai atâtea opțiuni de ales!

Alex: Dar ție ți-e teamă că te refuză sau de ce?

Alexandru: Nu! Nu mi-e frică!

Ionuț: Nu îi e frică că știe deja că va fi refuzat!

Alex: Păi și atunci? Nu-ți place concurența?

Alexandru: Nu vreau cu colegi de cameră să fiu în luptă.

Alex: Dar te supără faptul că un coleg de cameră se bagă?

Alexandru: Nu, mă. Am glumit. Puteți să fiți interesați.

Alex: Ia hai, mă, să ne băgăm toți! 9. Fără Liviu! Ba nu. Cred că și Liviu vrea!

Alexandru: N-am nicio treabă! Eu am glumit cu voi! Deci chiar n-am nicio treabă!

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, Alex a spus că discuția a fost o tachinare, nu un plan.

„Ați vrut să mă puneți la probă, să vedeți dacă îl aleg pe Alexandru, sau așa ați simțit?”, i-a întrebat Loredana.

„Noi mai mult ne tachinam”, a spus Ionuț.

„Era o tachinare între mine și Alexandru, unde el îmi spunea mie ghimpele sau scaiul. A fost o glumă, n-a fost un plan. Nu i-am zis lui Alexandru că eu chiar o să mă pun în spatele Loredanei”, a spus Alex.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

