Mireasa, sezon 12. Ce băieți se află pe lista de preferințe a lui Ale. Fata a dat 4 nume: „Doar din punct de vedere vizual”

Băieții din sezonul 12 Mireasa au fost invitați să-și spună părerile despre Ale. Ulterior, fata a fost rugată să-și spună preferințele din punct de vedere fizic. Patru băieți au fost enumerați de fată: Ionuț, LIviu, Adin și Sorin.
Iată ce au spus băieții despre Ale:
Adin: Am o părere foarte bună. Pare o fată care știe ce vrea și cred că e potrivită pentru Alex.
Alex: E o fată foarte frumoasă, inteligentă, știe unde vrea să ajungă: să se mărite și să aibă o familie frumoasă și numeroasă.
Ionuț: Să știi că mi-a atras atenția zâmbetul azi. Pari o fată cu capul pe umeri.
Virgil: Vreau să-ți spun că ești foarte frumoasă. Ai niște ochi superbi, zâmbetul nu mai zic. Nu ar fi nimic care să nu-mi placă la tine.
Liviu: Rămânem la Emily și atât.
Kiprianos: Este o femeie simplă, drăguță, la locul ei, știe ce vrea.
Cristian: Pare o persoană destul de hotărâtă.
Sorin: E o fată frumoasă. De treabă. Părerea e în formare.
Alexandru: Este frumoasă și tot ce știu e că e și cu tupeu așa puțin.
Apoi, Raluca Preda a rugat-o pe Ale să spună ce băieți îi plac vizual: „Doar din punct de vedere vizual, ne poți da câteva nume să vedem care ar fi tiparul tău?”.
Virgil s-a bosumflat pentru că nu a fost și el inclus pe listă.
Ale este noua concurentă a sezonului 12 Mireasa. Tânăra a intrat în emisiune în emisia live de pe 2 octombrie 2025. Tânăra de 23 de ani a venit dornică să-și găsească sufletul pereche. Ale este de loc ditr-o comună din județul Prahova, dar în prezent locuiește în Brașov. S-a mutat în orașul univeristar pentru a studia la Facultatea Sociologie și Comunicare. În prezent studiază la Masteratul de Asistență și Dezvoltare Comunitară și lucrează în prestări servicii: este asistent-manager la o firmă de dezinsecție. Ca fire, Ale este prietenoasă și curajoasă.