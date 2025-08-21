Mireasa, sezon 12. Ce i-a spus Liviu lui Emily la date-ul pe care l-au avut și cum a reacționat Cristian văzând imaginile

În emisia live de Mireasa de pe 21 august 2025 au fost difuzate imagini de la întâlnirea dintre Emily și Liviu, care a avut loc la scurt timp după ce fata a declarat că este într-o cunoaștere cu Cristian.

În urma task-ului alinierii, Emily și Liviu au avut un date, unde tânărul și-a menținut părerea cum că fata l-a plăcut de la început pe Cristian, chiar dacă fata a spus că a fost ceva spontan.

Ce i-a spus Liviu lui Emily la date-ul pe care l-au avut și cum a reacționat Cristian văzând imaginile: „Să nu uităm să fim oameni”

Emily: Voiam să știu dacă ai rămas supărat

Liviu: Nu. Nu am fost supărat. Mai mult m-am simțit deranjat. Tu știai care e decizia ta, de fapt.

Emily: Cum să știu?

Liviu: Cristi era în topul tău din prima, dar s-a apropiat de Lavinia, dar tu așteptai un moment să nu funcționeze cu ea.

Emily: Nu există. Dacă vrei să mă crezi sau nu! Important e să nu stăm supărați!

Liviu: Eu aș sfătui pe toți să nu uităm să fim oameni. Și încă un sfat, să meargă pe același principiu cu sinceritatea. Să nu uităm să fim oameni, că e rău să rănești. Dacă ești om, nu calci pe cadavre să-ți atingi scopul!

„M-am uitat în talpă, n-am niciun cadavru!”, a reacționat Cristian, văzând imaginile în timp ce o ținea de mână pe Emily.

Cum a răspuns Diana, întrebată de Liviu de ce e supărată pe el

Liviu și-a menținut opinia referitoare la Emily, aceea potrivit căreia a ținut alți băieți în stand-by în timp ce Cristian ar fi fost preferatul ei. Diana i-a spus lui Liviu că se comportă ca un copil și că ar trebui să accepte că pur și simplu fata nu l-a plăcut. Liviu și Diana au avut o conversație pe pace, unde băiatul a vrut să afle ce are fata cu el de îl înțeapă cu orice ocazie.

Liviu: Nu înțeleg care e supărarea ta pe mine, frate!

Diana: Eu n-am nicio supărare! Mie îmi place așa să te mai agăț! Că așa vreau eu!

Liviu: Deranjul meu nu a fost că mă vrea Emily, deranjul meu a fost că s-a folosit de persoane din exterior să-și atingă scopul.

Diana: Nu te supăra pe mine, că n-am nimic cu tine!

Liviu: Pare că ai o ciudă pe mine! Ești nebună!

Diana: Ce? Că-s nebună?

Liviu: Nu-i cu răutate!

Diana: Nu te mai supăra pe ce zice lumea!