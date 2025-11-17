Mireasa, sezon 12. Ceartă uriașă între Lavinia și Adin: „Nu mai urla!”. De la ce a pornit criza de isterie a fetei

Antena Căutare
Lavinia a răbufnit și a avut o criză de nervi, în timpul petrecerii. Oricât a încercat Adin să o liniștească, între ei a izbucnit o ceartă și mai mare.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 13:45 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 14:42

Sâmbătă seară, în timpul petrecerii, Lavinia a răbufnit. Fata a țipat și nici măcar Adin nu a reușit să o liniștească. Ambii au ridicat tonul unul la celălalt, iar iubitul ei chiar a bruscat-o. În timp ce

„Dacă mai comentezi mult...ți-am zis să încetezi. Nu mai urla! Nu mai face așa! Nu mai face circ. Mahalale d-astea. Că nu-mi place!”, i-a strigat și Adin. Liviu a intervenit și a încercat să dezamorseze situația.

De asemenea, și doamna Liliana a vrut să îi liniștească, dar Adin i-a închis ușa în nas. „Doamna Liliana, mă lăsați să vorbesc cu iubita mea?”, i-a spus acesta înainte de gestul controversat.

Lavinia, criză de nervi la petrecere. De la ce a pornit cearta uriașă dintre ea și Adin

Totul a pornit după ce Alex și Ionuț au primit permisiunea de a merge în casa fetelor din rațiuni logistice. Lavinia a răbufnit și s-a simțit nedreptățită.

„Noi am dormit deja împreună, lasă-i și pe alții”, a încercat să îi explice Adin. Discuția lor s-a terminat extrem de tensionată, iar fata a plecat plângând.

Pe de altă parte, Liviu a încercat să îl îmbuneze pe Adin și să îi explice cum să se comporte cu Lavinia. „Nu știe ea de vorbă bună. Dacă nu urlii la ea, nu înțelege. A început să urle la cameră pe terasă”, a răspuns el.

În emisia live din 17 noiembrie 2025, Lavinia a explicat motivul pentru criza ei de isterie.

„Nu am realizat pe moment că noi am mai dormit o dată împreună. Voiam să dorm și eu cu Adin”, a spus aceasta. „Îmi cer scuze și față de Ionuț și față de Alex pentru că a fost egosim din partea mea”, a mai adăugat ea.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Liviu, extrem de emoționat de intervenția familiei sale. Ce sfat i-a dat tatăl său: „Mai cucerește ce... Chat-ul zilei la Mireasa, 17 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
