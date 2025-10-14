Mireasa, sezon 12. Cine e Florina, noua concurentă. Primele detalii despre tânăra de 23 de ani

Florina, noua concurentă a sezonului 12 Mireasa, a intrat în competiție pe 14 octombrie 2025.

Așa cum a anunțat SImona Gherghe, în emisia live de Mireasa de pe 14 octombrie 2025 și-a făcut apariția Florina Crețeanu, noua concurentă a sezonului 12 Mireasa. Tânăra de 23 de ani vine din Iași, a fost operator la o sală de jocuri, se descrie ca fiind o femeie ăuternică, dar și sensibilă. Își dorește un partener puternic și serios. Speră să-ți găsească jumătatea în casa Mireasa.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Task-ul scaunelor muzicale s-a lăsat cu nemulțumiri. Liviu: „S-a văzut că Diana a împins-o pe Lavinia”

Cine e și cum arată Florina, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa. Primele detalii despre tânăra de 23 de ani: „Am 7 frați, dar n-am crescut împreună”

„Sunt sensibilă și matură. Îmi place să citesc și să dansez. Ultima relație s-a terminat acum 2 ani. Îmi plac trandafirii roșii. Cea mai lungă relație a fost de 3 ani. Sunt pregătită să-mi întemeiez o familie. Am 7 frați, dar n-am crescut împreună. Eu sunt penultima. Nu m-am sfătuit cu nimeni când am decis să vin la Mireasa. Am anunțat-o pe mama, dar nimeni din familie n-a fost de acord să vin. Tatăl meu a murit”, a spus Florina.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.