Mireasa, sezon 12. Cine este, de fapt, doamna Cristiana. Simona Gherghe și-a dat seama că are de-a face cu un „personaj de știri”

Simona Gherghe le-a spus concurenților de la Mireasa că doamna Cristiana, însoțitoarea lui Virgil din sezonul 12 Mireasa, este o cântăreață cunoscută din anii 2000.

Doamna Cristiana a povestit la Mireasa că este de profesie actriță și că a terminat IATC-ul la clasa lui Dem Rădulescu. Mai mult, Simona Gherghe a dezvăluit că susținătoarea de la Mireasa a fost un personaj celebru în anii 2000, când cânta într-un restaurant cunoscut din stațiunea Olimp.

Doamna Cristiana de la Mireasa a fost un personaj extrem de cunoscut în anii 2000

„Trebuie să fac o mărturisire. Acum mi-a picat fisa, când am văzut discuția cu mamele. Doamna Cristiana a fost un personaj extrem de cunoscut prin anii 2000, chiar personaj de știri, pentru că doamna Cristiana a fost interpreta preferată a fostului președinte Traian Băsescu. Doamna Cristiana a cântat la restaurantul Cireșica de la mare, mulți îl știu, oameni din generația mea. Într-o fracțiune de secundă mi-am amintit. Poate le cântați la o petrecere concurenților”, a spus Simona Gherghe, iar doamna Cristiana a răspuns: „Cu mare drag!”.

Doamna Cristiana și-a spus povestea grea de viață la Mireasa

Doamna Cristiana, însoțitoarea lui Virgil în sezonul 12 Mireasa, are o poveste dureroasă de viață.

În luna mai a anului 2025, băiatul în vârstă de 35 de ani al doamnei Cristiana a încetat din viață.

„Mi-a decedat băiatul pe 10 mai 2025 noaptea spre 11. După două mastere luate și-a luat mașină nouă și a făcut curse cu băieții. 35 de ani? Alții la 35 de ani au familie, au copii, au un rost. A vrut să-și facă carieră. Eram legumă”, a povestit doamna Cristiana despre fiul pierdut. Acesta mai are o fiică de 33 de ani, iar partenerul de viață are și el doi copii, un băiat de 35 și o fată de 33 de ani”.

Doamna Cristiana a fost căsătorită cu un grec și a divorțat, iar cu partenerul actual nu a mai vrut să se căsătorească cu acte, trecând și el printr-un divorț. De 22 de ani doamna Cristiana se luptă cu un cancer, dar a vrut tot timpul să afișeze o imagine pozitivă, motiv pentru care a ales să poarte o perucă creață cu mult volum.

„Timp de 59 de ani tot am avut cumpene. Nu mi-e rușine să spun. Suntem între femei. Eu de 22 de ani de zile mă lupt cu un cancer. Acest aspect minunat este o perucă. Mi-am creat o imagine în televiziune, în ceea ce fac eu în artă, 45 de ani de zile am cântat, am bucurat suflete, m-am numit doctor de suflete și am dăruit la fiecare spectacol câte o bucățică din sufletul meu. Și tare n-aș vrea să plec. Mai am dragoste de oferit. Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap, lupul își schimbă părul, dar năravul ba!”, a spus doamna Cristiana în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 5 august 2025.