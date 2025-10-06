Mireasa, sezon 12. Cine este Nicoleta, noua concurentă. Cum și-a descris partenerul ideal

Nicoleta este noua concurentă a sezonului 12. Fata este pregătită să își întemeieze o familie și știe ce vrea de la viitorul ei partener.

După ce Simona Gherghe a anunțat cea mai amplă cursă de eliminare din istoria emisiunii, doi noi concurenți au intrat în casa Mireasa. Nicoleta este noua concurentă a sezonului 12 care și-a făcut apariția în emisia live din 6 octombrie 2025.

Nicoleta este din Cluj și 24 de ani. Noua concurentă de la Mireasa spune despre ea că este o persoană înțeleaptă, iubitoare, comunicativă și are aceleași așteptări și de la cel de lângă ea.

„Tiparul de bărbat care aș dori să fie în viața mea, aș dori să fie unul înțelept, iubitor, ambițios, deschis ca mine”, a dezvăluit aceasta.

Cine este Nicoleta, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa

Nicoleta este zodia Leu și lucrează ca operator la o sală de jocuri, dar pasiunea ei este gătitul.

După ce a dezvăluit că este din Cluj, la fel ca celălalt concurent care a intrat în casă în ediția de astăzi, Simona Gherghe a vrut să afle dacă aceștia se cunosc. „Ați venit împreună, cumva? Vă cunoașteți?”, a întrebat prezentatoarea, însă noua concurentă a negat acest lucru.

Ulterior, Nicoleta a primit o serie de întrebări de băieți. Iată cum a răspuns:

„Ultima relație s-a terminat acum un an. Iubesc florile. Sunt impulsivă, dacă e motiv, dar nu e motiv, nu sunt. Cu replica. Calități am mai multe. Pot să zic că în mare parte, dacă nu am motiv, sunt calmă, înțeleaptă, înțeleg oamenii din jurul meu, îi ascult”, le-a dezvăluit Nicoleta băieților în emisia live de pe 6 octombrie 2025.

Fata a mai adăugat că este pregătită să își întemeieze o familie, iubește copiii și își dorește doi copii: un băiat și o fată.

„Am pus ochii pe cineva, dar nu vreau să mă pronunț momentan”, a mai precizat Nicoleta, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa

