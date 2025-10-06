Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Cine este Nicoleta, noua concurentă. Cum și-a descris partenerul ideal

Nicoleta este noua concurentă a sezonului 12. Fata este pregătită să își întemeieze o familie și știe ce vrea de la viitorul ei partener.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 16:48 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 17:23
Cine este Nicoleta, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa | Antena 1

După ce Simona Gherghe a anunțat cea mai amplă cursă de eliminare din istoria emisiunii, doi noi concurenți au intrat în casa Mireasa. Nicoleta este noua concurentă a sezonului 12 care și-a făcut apariția în emisia live din 6 octombrie 2025.

Nicoleta este din Cluj și 24 de ani. Noua concurentă de la Mireasa spune despre ea că este o persoană înțeleaptă, iubitoare, comunicativă și are aceleași așteptări și de la cel de lângă ea.

„Tiparul de bărbat care aș dori să fie în viața mea, aș dori să fie unul înțelept, iubitor, ambițios, deschis ca mine”, a dezvăluit aceasta.

Cine este Nicoleta, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa

Nicoleta este zodia Leu și lucrează ca operator la o sală de jocuri, dar pasiunea ei este gătitul.

După ce a dezvăluit că este din Cluj, la fel ca celălalt concurent care a intrat în casă în ediția de astăzi, Simona Gherghe a vrut să afle dacă aceștia se cunosc. „Ați venit împreună, cumva? Vă cunoașteți?”, a întrebat prezentatoarea, însă noua concurentă a negat acest lucru.

Ulterior, Nicoleta a primit o serie de întrebări de băieți. Iată cum a răspuns:

„Ultima relație s-a terminat acum un an. Iubesc florile. Sunt impulsivă, dacă e motiv, dar nu e motiv, nu sunt. Cu replica. Calități am mai multe. Pot să zic că în mare parte, dacă nu am motiv, sunt calmă, înțeleaptă, înțeleg oamenii din jurul meu, îi ascult”, le-a dezvăluit Nicoleta băieților în emisia live de pe 6 octombrie 2025.

Fata a mai adăugat că este pregătită să își întemeieze o familie, iubește copiii și își dorește doi copii: un băiat și o fată.

„Am pus ochii pe cineva, dar nu vreau să mă pronunț momentan”, a mai precizat Nicoleta, noua concurentă din sezonul 12 Mireasa

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

