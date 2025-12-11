Mireasa, sezon 12. Cum a ajuns doamna Cristiana să-l susțină pe Adin pentru o perioadă. Doamna Adriana a avut o altă variantă

Într-o discuție cu doamna Liliana, doamna Adriana a povestit că în momentul în care a fost plecată pentru o perioadă din emisiunea Mireasa i l-a „încredințat” pe Adin doamnei Cristiana pentru a o ajuta pe ea, nu pentru că ar fi avut cu adevărat nevoie de o mamă care să poarte grija fiului.

Doamna Liliana i-a povestit doamnei Adriana cum doamna Cristiana le-a povestit că i s-a cerut să aibă grijă de Adin și de Lavinia. Mama lui Adin a precizat că a făcut acest gest pentru că doamna Cristiana a exprimat că își mai dorea să stea în casă și era îngrijorată că băieții pe care îi susținea erau eliminați.

„Mi-a făcut semn!”. Cum a ajuns doamna Cristiana să-l susțină pe Adin pentru o perioadă în casa Mireasa. Doamna Adriana a avut o altă variantă: „Discuția n-a fost așa…”

Doamna Liliana: „Mie mi-a zis că i-ai zis tu: „Vezi să nu pleci! Eu vreau să-i las pe Adin și pe Lavinia să ai grijă de ei. Mie mi-a zis că tu i-ai spus să aibă grijă de copiii ei și trebuia să rămână

Doamna Adriana: Discuția n-a fost așa, eu aici mi-am dat seama pentru că ea se plângea că dacă ea se duce, ce face ea? Că se gândea măcar până în decembrie și atunci i-am zis, dacă vrei, ți-l las pe Adin. Mi-a spus: Ai face tu asta pentru mine? Cum să nu!

Doamna Liliana: Nu mai știu ce să înțeleg de la ea. Multe lucruri care se bat cap în cap și nici nu mă interesează ce spune ea. Sunt multe lucruri pe care le-am văzut ca o grosolănie

Doamna Adriana: Eu am făcut chestia asta doar să o ajut. Dacă se înțelege altceva, e partea a doua!

