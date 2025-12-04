Mireasa, sezon 12. Cum a cerut-o Liviu în căsătorie pe Emily. Imagini de la a doua logodnă din acest sezon

Al doilea cuplu logodit din sezonul 12 Mireasa este format din Emily și Liviu. Cei doi concurenți au avut parte de momente romantice la maulul mării.

După logodna de la munte a cuplului Denisa-Cristian, a urmat o logodnă la mare. Liviu a cerut-o pe Emily în căsătorie într-un cadru de poveste. „A fost un amalgam de emoții, îmi venea să râd, îmi venea să plâng”, a spus Liviu despre momentul în care și-a cerut iubita în căsătorie.

Cum a cerut-o Liviu în căsătorie pe Emily. Imagini emoționante de la logodna lor. Mama lui Emily a sunat plângând

„Îți promit să fiu lângă tine și la bine și la rău, să te iubesc cât pot de mult și am o întrebare. Vrei să fii soția mea?”, a spus Liviu, care s-a așezat în genunchi în fața iubitei. Emily și-a pus mâna la față d euimite, și i-a spus lui Liviu „Da”.

Doamna Rodica, mama lui Emily, a sunat plângând: „Foarte mult m-a emoționat. Am rămas fără cuvinte. Îi felicit pe copiii mei, le doresc să fie fericiți”, a spus mama lui Emily.

Emily și Liviu au avut parte și de prima noapte împreună, fără camere și microfoane.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.