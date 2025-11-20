Mireasa, sezon 12. De ce doamna Cristiana a rupt scrisoarea de la Alexandru și nu i-a dat florile Iolandei

Antena Căutare
Doamna Cristiana a spus, în sfârșit, de ce a rupt scrisoarea de la Alexandru și nu i-a oferit florile Iolandei. Cum și-a explicat gestul controversat.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 15:50 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 16:02

Doamna Cristiana abia a privit materialul cu Alexandru și Iolanda și imediat cum au revenit în live, ea a avut ceva de spus. Susținătoarea băiatului a explicat, în sfârșit, de ce a rupt scrisoarea de la băiat și nu i-a oferit buchetul de flori Iolandei, gest pentru care el s-a declarat „foarte dezamăgit”.

În emisia live din 20 noiembrie 2025, doamna Cristiana a recunoscut că nu o place pe Iolanda. De asemenea, ea a rugat-o pe fată să nu îi frângă inima lui Alexandru.

„Vreau să vă spun un singur lucru tuturor. Atâta vreme, Alexandru, chiar dacă o mamă este adoptivă în casa Mireasa, o doare și o interesează de tine. Este foarte adevărat. Nu sunt foarte încântată de alegerea ta, dar nu sunt mama ta naturală. Nu vreau să-ți rănească sulfetul pentru că ea are un trecut mai tumultos. Dar asta nu e treaba mea. Trecutul întotdeauna ne ajunge din urmă și nu vreau să fii pus într-o situație penibilă. Problema mea este ca tu să fii fericit cu Iolanda. Ție, draga mea, vreau să-ți spun: te rog din suflet, te rog să nu-i rănești sufletul. Pentru asta am plâns și am făcut ce am făcut. Ca să se știe. Alexandru se va deschide dacă știi să îi oferi sinceritate și dragoste. Asta pot să-ți spun eu, după ce a stat două luni în casa Mireasa. Eu l-am iubit, îl iubesc și îl voi iubi toată viața mea. Indiferent de ceea ce am spus. Îl voi iubi ca mamă”, a spus doamna Cristiana.

În același timp, Alexandru și Iolanda au spus că au și ei temeri legate unul de celălalt. Băiatul spune că odată ajuns în casă a aflat anumite lucruri despre iubita lui de la ceilalți băieți.

Fata a declarat că este pusă pe gânduri de scrisoarea pe care Alexandru a trimis-o pentru Ale când aceasta încă era în competiție și a cerut să îi fie și ei pusă la dispoziție.

Alexandru a spus că a luat legătura cu Ale: „Mi-a scris după ce a ieșit din competiție, mi-a mulțumit pentru scrisoare și după aceea, nu am mai vorbit. Am băgat-o pe grupul nostru comun”.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

