Mireasa, sezon 12. Dian și Costina s-au despărțit? Cei doi foști concurenți, mesaje cu subînțeles

Dian și Costina, foștii concurenți ai sezonului 12 Mireasa, și-au șters pozele de cuplu de pe rețelele sociale și au postat mesaje triste, dând astfel de înțeles că s-ar fi despărțit.

La aproximativ o lună de când Dian a părăsit casa Mireasa și s-a reîntâlnit cu Costina, cei doi au dat semne care duc cu gândul la despărțire. Imediat cum băiatul a fost eliminat, el și Costina au fost foarte activi pe rețelele sociale și au publicat mai multe videoclipuri și fotografii împreună. Acum, toate aceste imagini au dispărut de pe conturile lor. Deși lucrurile păreau bune între ei, ba Dian a și precizat că familia lui nu are nimic împotriva Costinei, cei doi foști concurenți Mireasa nu au mai apărut împreună în online și de câteva zile publică mesaje triste, cu subînțeles.

Costina a distribuit pe contul ei de Instagram următorul mesaj: „Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, așa că, data viitoare când cineva încearcă să te convingă că îi pasă de tine, uită-te la ce face, nu la ce spune”.

Ce se întâmplă cu Dian și Costina la o lună de când s-au regăsit în afara casei Mireasa? Gesturile care ar indica o despărțire: „Nu sunt fericit...”

De asemenea, Dian a publicat pe TikTok, mesaje și melodii triste:

„Nu sunt fericit, dar îmi găsesc liniștea printre fiarele astea decât printre oameni”, a fost unul dintre mesajele băiatului.

De asemenea, Dian s-a filmat stând singur la masă și ascultând versurile: „Cine oare ești, străine/ Lacrimi curg pe obraji în jos/Ce-i cu tine, măi copile”.

„Și până la urmă tu ești cel mai mare proiect la care vei lucra vreodată”, a mai scris băiatul pe TikTok.

Până la ora transmiterii acestei știri, cei doi foști concurenți ai sezonului 12 Mireasa nu au confirmat și nici nu au infirmat despărțirea.

Cum a început povestea de dragoste dintre Costina și Dian

Povestea de dragoste dintre Costina și Dian a avut un început neobișnuit, având în vedere că fata își exprimase intențiile față de Ionuț. La petrecere, Costina și-a dat seama că, de fapt, Dian este băiatul de care se simte atrasă, așa că cei doi au dansat împreună și au ajuns și la un scurt sărut, pe care fata inițial l-a negat. În cele din urmă, Costina și-a asumat apropierea de Dian, iar cei doi au ajuns să formeze primul cuplu din sezonul 12 Mireasa. Cei doi au avut parte de o provocare în relație când fata a intrat în cursa de eliminare ca urmare a unei încălcări grave de regulament. Fata a fost eliminată, iar Dian a rămas în casă, frământat de gândurile despre tot ceea ce se întâmplase. Mama lui Dian a intervenit și și-a sfătuit fiul să nu se mai gândească la Costina. Doamna Elena și-a exprimat o părere negativă față de posibila viitoare noră. Băiatul a intrat în cursa de eliminare, după ce a fost nominalizat de colegii lui, cu argumentul că iubita îl așteaptă afară. Dian și-a dorit să părăsească emisiunea, iar publicul l-a eliminat din competiție în gala de pe 19 septembrie, cu puțin timp înainte de ziua lui. După ce a părăsit casa Mireasa, Dian s-a reîntâlnit cu iubita care îl aștepta afară.