Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Dian și Costina s-au despărțit? Cei doi foști concurenți, mesaje cu subînțeles

Mireasa, sezon 12. Dian și Costina s-au despărțit? Cei doi foști concurenți, mesaje cu subînțeles

Dian și Costina, foștii concurenți ai sezonului 12 Mireasa, și-au șters pozele de cuplu de pe rețelele sociale și au postat mesaje triste, dând astfel de înțeles că s-ar fi despărțit. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 13:33 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 13:49
Galerie
Dian și Costina s-au cunoscut ]n sezonul 12 Mireasa | Antena 1 & TikTok

La aproximativ o lună de când Dian a părăsit casa Mireasa și s-a reîntâlnit cu Costina, cei doi au dat semne care duc cu gândul la despărțire. Imediat cum băiatul a fost eliminat, el și Costina au fost foarte activi pe rețelele sociale și au publicat mai multe videoclipuri și fotografii împreună. Acum, toate aceste imagini au dispărut de pe conturile lor. Deși lucrurile păreau bune între ei, ba Dian a și precizat că familia lui nu are nimic împotriva Costinei, cei doi foști concurenți Mireasa nu au mai apărut împreună în online și de câteva zile publică mesaje triste, cu subînțeles.

Costina a distribuit pe contul ei de Instagram următorul mesaj: „Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, așa că, data viitoare când cineva încearcă să te convingă că îi pasă de tine, uită-te la ce face, nu la ce spune”.

Ce se întâmplă cu Dian și Costina la o lună de când s-au regăsit în afara casei Mireasa? Gesturile care ar indica o despărțire: „Nu sunt fericit...”

De asemenea, Dian a publicat pe TikTok, mesaje și melodii triste:

Articolul continuă după reclamă

„Nu sunt fericit, dar îmi găsesc liniștea printre fiarele astea decât printre oameni”, a fost unul dintre mesajele băiatului.

De asemenea, Dian s-a filmat stând singur la masă și ascultând versurile: „Cine oare ești, străine/ Lacrimi curg pe obraji în jos/Ce-i cu tine, măi copile”.

„Și până la urmă tu ești cel mai mare proiect la care vei lucra vreodată”, a mai scris băiatul pe TikTok.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Dian și Costina, imagini împreună după ce băiatul a părăsit casa Mireasa

Până la ora transmiterii acestei știri, cei doi foști concurenți ai sezonului 12 Mireasa nu au confirmat și nici nu au infirmat despărțirea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a început povestea de dragoste dintre Costina și Dian

Colaj cu concurenții Mireasa
+7
Mai multe fotografii

Povestea de dragoste dintre Costina și Dian a avut un început neobișnuit, având în vedere că fata își exprimase intențiile față de Ionuț. La petrecere, Costina și-a dat seama că, de fapt, Dian este băiatul de care se simte atrasă, așa că cei doi au dansat împreună și au ajuns și la un scurt sărut, pe care fata inițial l-a negat. În cele din urmă, Costina și-a asumat apropierea de Dian, iar cei doi au ajuns să formeze primul cuplu din sezonul 12 Mireasa. Cei doi au avut parte de o provocare în relație când fata a intrat în cursa de eliminare ca urmare a unei încălcări grave de regulament. Fata a fost eliminată, iar Dian a rămas în casă, frământat de gândurile despre tot ceea ce se întâmplase. Mama lui Dian a intervenit și și-a sfătuit fiul să nu se mai gândească la Costina. Doamna Elena și-a exprimat o părere negativă față de posibila viitoare noră. Băiatul a intrat în cursa de eliminare, după ce a fost nominalizat de colegii lui, cu argumentul că iubita îl așteaptă afară. Dian și-a dorit să părăsească emisiunea, iar publicul l-a eliminat din competiție în gala de pe 19 septembrie, cu puțin timp înainte de ziua lui. După ce a părăsit casa Mireasa, Dian s-a reîntâlnit cu iubita care îl aștepta afară.

Mireasa, sezon 12. Loredana și Ionuț au primit sfaturi din partea celor dragi. Ce spune mama fetei despre legătura dintr...
Înapoi la Homepage
AS.ro FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani FCSB redevine Steaua? Anunţul lui Gigi Becali. Ce pregăteşte pentru fani
Observatornews.ro De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte" De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia" Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Mireasa, sezon 12. Gabriela a recunoscut că este interesată de Cosmin. De ce l-a ales, totuși, pe Liviu la date
Mireasa, sezon 12. Gabriela a recunoscut că este interesată de Cosmin. De ce l-a ales, totuși, pe Liviu la date
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Gestul lui Sorin care a înfuriat-o pe Diana: „M-am supărat rău”. Reacția de „gelozie” amplu dezbătută
Mireasa, sezon 12. Gestul lui Sorin care a înfuriat-o pe Diana: „M-am supărat rău”. Reacția de „gelozie”...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu... Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x