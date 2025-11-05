Mireasa, sezon 12. Diana a plâns în hohote după ce Sorin a citit scrisoarea de la mama lui, în platou: „Vreau să citești singur”

Sorin a citit în platou o scrisoare de la mama lui în care aceasta i-a atras atenția asupra comportamentului Dianei. Familia lui a spus clar și răspicat că nu îi susține pe cei doi.

Sorin a primit o scrisoare de la mama lui, chiar în timpul emisiei live de la Mireasa. Capriciile Iubrii. Mesajul care era menit doar pentru el a fost citit de față cu Diana, iar aceasta s-a simțit extrem de rănită de cuvintele dure.

„Vreau să citești singur această scrisoare și să îmi confirmi că ai primit-o”, erau instrucțiunile care însoțeau scrisoarea. Cu toate acestea, băiatul a citit-o în platou, iar Diana nu și-a mai putut stăpâni durerea.

Sorin a citit în platou o scrisoare de la mama lui. Ce i-a transmis aceasta despre Diana: „Te-am văzut rugându-te de ea să nu mai bea, așa mă rugam de taică-tu”. Cum a reacționat fata

Mama lui Sorin a ținut să-i atragă acestuia atenția asupra cantității de „suc” pe care îl consumă fata, iar acest detaliu a făcut-o pe ea să dezvăluie noi detalii dureroase din trecutul ei.

„Îți scriu aceste cuvinte plângând. Eu vineri nu am mai fost om auzindu-te plângând. Eu de la muncă ascult în fiecare zi emisiunea, am plâns odată cu tine, noaptea s-a transformat în zi. Sufletul de mamă strigă cu disperare către puiul ei care, la rândul lui, suferă. Sper că ai ascultat ce au spus și mamele lui Liviu, Ștefania, Loredana, aceleași cuvinte ți le spuneam și eu dacă erai lângă mine. Am fost la tine și am discutat de suc, și cu Diana, și seara ce să văd? A consumat iar. Te-am văzut rugându-te de ea să nu mai bea, aducându-mi aminte că așa mă rugam de taică-tu”, a citit Sorin cu un nod în gât.

După mesajul dur, Diana a izbucnit în plâns. „El știe adevărul și știe cât am consumat în seara aia. Și i-am spus să își cântărească cuvintele pentru că mă poate băga într-un context cum am fost. Știe foarte bine că am fost toată seara alături de el. Pentru că tace până și în momentul ăsta”, a izbucnit ea.

„Nu ai băut să zici că dormeai sub masă”, a răspuns el.

„Două trei pahare au fost consumate în seara aia, știi doza mea, despre ce vorbim?! Vin și eu dintr-o familie unde și taică-miu a consumat, am trecut prin toate chestiile astea și fix mie să mi se întâmple?! Să mi se pună eticheta asta?!”, a mai reacționat fata.

Familia lui l-a rugat să pună punct interacțiunii cu fata pentru că „nimic nu îi convine la el”.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.