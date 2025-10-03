Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cei doi au avut răspunsuri diferite

În gala Mireasa de pe 3 octombrie 2025 Diana a explicat de ce nu vrea să intre într-o cunoaștere cu Sorin, deși băiatul a declarat că are și el sentimente pentru fată.

„Ce simt acum? Da, simt ceva pentru Diana! Mult mai mult! SPuneam nu, dar faptele mele arătau altceva. Nu știu de ce, mi-a fost și frică”, a spus Sorin.

Întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, Sorin a spus DA, însă Diana a spus NU și i-a explicat băiatului ce așteptări are de la el.

Diana și Sorin, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cei doi au avut răspunsuri diferite. Cine a spus NU: „M-am gândit mult la cum s-a întâmplat tot între noi”

„Eu am nevoie de timp, am fost indulgentă, răbdătoare cu Sorin. M-am gândit mult la cum s-a întâmplat tot între noi. Cum ți-am oferit eu timpul meu 2 luni, fără să cer nimic, așa cer și de la tine să îmi dedici 2 luni din viața ta. Să decizi dacă vrei să mă ai pe mine ca femeia vieții tale. Sau te gândești și dacă decizi că nu poate fi nimic între noi, ne strângem mâna. O să fie o muncă în echipă. Dar nu e destulă o declarație pentru a mă arunca în brațele cuiva”, a spus Diana în emisia live.

