Mireasa, sezon 12. Mama lui Virgil a intervenit telefonic. Ce a spus despre decizia fiului de a rupe legătura cu Alexandra

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 30 septembrie 2025, mama lui Virgil a intervenit telefonic.

În emisia live de Mireasa de pe 30 septembrie 2025 Alexandra a plâns și a anunțat că ea și Virgil vor rămâne doar prieteni. Decizia a fost luată în urma unei discuții din pauza publicitară. La Capricii, Alexandra a avut la lacrimi în ochi: „Nu am de ce să fiu dezamăgită. Mă simt cum se vede, nu pot să spun că mă simt cel mai bine, dar sunt fericită pentru că a spus ceea ce a simțit și asta mă face să mă simt bine!”, a spus fata.

„Am simțit ceva pentru ea și în continuare simt, dar ce simt nu e de ajuns pentru ea. Eu nu pot să-i ofer. Nu pot să simt mai mult de atât. Cred că sunt problemele mele cu mine!”, a spus Virgil.

Ce a spus mama lui Virgil după ce fiul său a pus punct interacțiunii cu Alexandra

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, a intervenit mama lui Virgil.

Mama lui Virgil a intervenit telefonic și și-a spus opinia referitoare la ruptura dintre fiul său și Alexandra.

„Mi-a plăcut Alexandra, dar părerea mea este că a fost cel mai bine, pentru că băiatul a fost foarte sincer. Decât să o amăgească pe Alexandra, să o facă să… ei nici măcar n-au fost într-o cunoaștere și el de la bun început i-a spus: Alexandra, să nu ai multe așteptări de la mine. Cu mine trebuie să ai răbdare, ok, i-a spus: simt o afacere față de tine, dar nu pot să-ți ofer mai mult de atât. Băiatul meu a fost foarte sincer și nu cred că ăsta este un lucru rău. El a spus ce a simțit. Dacă acele sentimente nu vin reciproc, nu se poate!”, a spus mama lui Virgil.

A urmat apoi un dialog între mama lui Virgil și Paula Chirilă.

„Din ce spuneți dumneavoastră reiese că Alexandra și-a făcut așteptări degeaba. Adică e vina Alexandrei. L-ați disculpat complet pe Virgil. Eu cred că nu e vina Alexandrei că și-a făcut speranțe, ci a lui că a ținut-o agățată, simt ceva, dar nu simt… Dar nu simțea nimic”, a spus Paula Chirilă.

Întrebată ce consideră că s-a schimbat de acum o săptămână, de când Virgil a declarat că are niște sentimente pentru Alexandra, doamna Florina a răspuns: „părinții ALexandrei”

„Din cauza intervenției tatălui Alexandrei pentru că a spus că nu-l va accepta pe băiatul meu! Să știți că l-a dat înapoi și intervenția domnului Virgil. Dacă tatăl Alexandrei își iubește copilul așa mult, cum spune el, nu trebuie să se bage în relațiile Alexandrei.

