Mireasa, sezon 12. Eliminare directă! Băieții și mamele au nominalizat o fată care să părăsească emisiunea pe loc

Toată casa a votat în gala din 24 octombrie 2025! Băieții și mamele au nominalizat o fată pentru eliminare. Ulterior, și fetele au nominalizat o colegă care să părăsească direct casa Mireasa.

Toată casa a votat o concurentă care să părăsească pe loc casa Mireasa. Andreea Frățilă i-a invitat mai întâi pe băieți și pe mame să voteze o fată care să fie în pericol de eliminare. Noile concurente, Simona și Iolanda, nu au putut fi nominalizate. De asemenea, nici Emily care a intrat în emisiune doar pentru o perioadă determinată.

„Urmează să voteze o fată care să părăsească casa Mireasa. Simona și Iolanda beneficiează de imunitate. Emily nu poate fi votată pentru că nu este concurentă cu drepturi depline”, a anunțat Andreea Frățilă.

Gabriela votată să părăsească casa Mireasa

Doamna Liliana a votat-o pe Gabriela

Doamna Nicoleta a votat-o pe Loredana

Cristian a votat-o pe Gabriela

Liviu a votat-o pe Gabriela

Alexandru a votat-o pe Ștefania

Sorin a votat-o pe Gabriela

Ionuț a votat-o pe Gabriela

Marius a votat-o pe Ale

Adin a votat-o pe Ale

Doamna Cristiana a votat-o pe Gabriela

Doamna Virginia a votat-o pe Loredana

Virgil a votat-o pe Gabriela

Cosmin a votat-o pe Denisa cu un vot nul, apoi a fost rugat să facă o altă nominalizare. El a votat-o pe Gabriela.

„În acest moment, Gabriela a vot nominalizată de 9 ori”, a anunțat Andreea Frățilă.

Gabriela nu s-a aflat în topul publicului și a părăsit competiția în gala de vineri, 24 octombrie 2025.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.