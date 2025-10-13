Mireasa, sezon 12. Familia unei concurente a venit într-o vizită-surpriză. Cine și-a făcut apariția în live

Antena Căutare
Lavinia a primit o vizită surpriză de la familie, în timpul emisiei live de pe 13 octombrie 2025. Tatăl și trei dintre surorile sale au venit să o vadă. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:34 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 16:41

Anais, Larisa, Denisa și domnul Grigore și-au făcut apariția în emisia live de Mireasa de pe 13 octombrie 2025. „Mă bucur foarte tare. Îmi era dor de ei”, a spus Lavinia despre vizita familiei.

„Nu prea sunt fericit. Mai modești să fie băieții. Într-un fel m-a supărat Adin”, a spus tatăl Laviniei.

„Știam că ei o să vină. M-am simțit vinovat”, a spus Adin.

Familia Laviniei a venit în direct la Mireasa

„Dar nu trebuie să te simți vinovat, tu ai făcut ce ai simțit. Noi n-am venit să dezgropăm trecutul”, au spus surorile Laviniei.

Anais este cea mai mică soră a Laviniei și a fost sinceră și adorabilă când a vorbit în live.

„Lavinia trăiește mai greu aici, dar e fericită. De Adin mi-a plăcut, dar am rămas un pic dezamăgită. De Liviu îmi place”, a spus Anais.

Familia Laviniei a privit un material în care Adin a spus că nu a sărutat-o pe Lavinia mai devreme pentru că simțea că nu e femeia potrivită pentru el. În acel moment, Liviu i-a luat apărarea Laviniei și a intrat într-un conflict cu Adin.

„Ne place foarte mult gândirea lui Liviu”, a spus sora cea mare a Laviniei, înțelegând și explicația lui Adin, care a explicat că el nu a fost deranjat de faptul că Liviu i-a luat apărarea fetei, ci de faptul că a interpretat replicile lui ca fiind arogante.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.

