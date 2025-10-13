Mireasa, sezon 12. Familia unei concurente a venit într-o vizită-surpriză. Cine și-a făcut apariția în live

Lavinia a primit o vizită surpriză de la familie, în timpul emisiei live de pe 13 octombrie 2025. Tatăl și trei dintre surorile sale au venit să o vadă.

Anais, Larisa, Denisa și domnul Grigore și-au făcut apariția în emisia live de Mireasa de pe 13 octombrie 2025. „Mă bucur foarte tare. Îmi era dor de ei”, a spus Lavinia despre vizita familiei.

„Nu prea sunt fericit. Mai modești să fie băieții. Într-un fel m-a supărat Adin”, a spus tatăl Laviniei.

„Știam că ei o să vină. M-am simțit vinovat”, a spus Adin.

Familia Laviniei a venit în direct la Mireasa

„Dar nu trebuie să te simți vinovat, tu ai făcut ce ai simțit. Noi n-am venit să dezgropăm trecutul”, au spus surorile Laviniei.

Anais este cea mai mică soră a Laviniei și a fost sinceră și adorabilă când a vorbit în live.

„Lavinia trăiește mai greu aici, dar e fericită. De Adin mi-a plăcut, dar am rămas un pic dezamăgită. De Liviu îmi place”, a spus Anais.

Familia Laviniei a privit un material în care Adin a spus că nu a sărutat-o pe Lavinia mai devreme pentru că simțea că nu e femeia potrivită pentru el. În acel moment, Liviu i-a luat apărarea Laviniei și a intrat într-un conflict cu Adin.

„Ne place foarte mult gândirea lui Liviu”, a spus sora cea mare a Laviniei, înțelegând și explicația lui Adin, care a explicat că el nu a fost deranjat de faptul că Liviu i-a luat apărarea fetei, ci de faptul că a interpretat replicile lui ca fiind arogante.

