Mireasa, sezon 12. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodnă. Sora fetei a intervenit telefonic

Alex și Florina s-au logodit în direct la XNS, iar tânăra i-a dat palpitații partenerului, pentru că a dat de înțeles că urma să spună nu. Florina a făcut, de fapt, o glumă, răspunsul a fost DA, iar cei doi au sărbătorit logodna la hotel. Alex și Florina formează al patrulea cuplu logodit de la Mireasa, iar în emisia live de pe 8 decembrie, cei doi și-au auzit la telefon persoanele dragi.

Logodna a fost transmisă în direct la XNS.

„Pentru că am așteptat acest moment de foarte mult timp, vreau să te întreb odată pentru totdeauna dacă vrei să fii soția mea”, a spus acesta.

Momentul răspunsului, însă, le-a dat tuturor emoții. „Ridică-te”, i-a spus Florina.

„Îmi pare rău că trebuie să îți spun asta aici, dar, vreau să mă înțelegi și să-ți spun că da! Vreau să fiu soția ta!”, a mai adăugat apoi tânăra.

„I-a copt-o. Se cunoaște că a pus piciorul în prag”. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodna cu Alex. Sora fetei a intervenit telefonic.

Fata a spus că s-a gândit să răspundă așa cu 2 zile înainte: „Am zis că e și momentul, suntem și live, o să creadă că zic NU. Mă așteptam să mă ceară acolo”, a spus Florina, explicând povestea din spatele răspunsului neașteptat

În emisia live de Mireasa, bunica Virginia a mărturisit că a fost și ea foarte emoționată la glumița Florinei.

„I-a copt-o. Se cunoaște că a pus piciorul în prag. Pentru mine a fost greu. Glumița aceea. Dar îi mulțumesc că l-a acceptat pe Alex și că ne-a acceptat pe noi”, a spus bunica Virginia.

Maria, sora Florinei a intervenit telefonic în direct.

„Am văzut ce a făcut la XNS. La primărie nu mai are voie să facă așa. Eu mă bucur foarte mult pentru ei. Vă doresc multă fericire. Când ai plecat te-am întrebat dacă ai de gând să te căsătorești și tu ai spus că dacă găsești persoana potrivită, sigur că da! Deci mă așteptam. Și buni îmi e foarte dragă și îi mulțumesc că are grijă de Florina”, a spus Maria.

Și mama lui Alex a sunat în direct pentru a-i felicita. „Florina, mi-ai dat niște emoții... Mi-a stat inima”, a spus mama băiatului.

