Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodnă. Sora fetei a intervenit telefonic

Mireasa, sezon 12. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodnă. Sora fetei a intervenit telefonic

Alex și Florina s-au logodit în direct la XNS, iar tânăra i-a dat palpitații partenerului, pentru că a dat de înțeles că urma să spună nu. Florina a făcut, de fapt, o glumă, răspunsul a fost DA, iar cei doi au sărbătorit logodna la hotel. Alex și Florina formează al patrulea cuplu logodit de la Mireasa, iar în emisia live de pe 8 decembrie, cei doi și-au auzit la telefon persoanele dragi. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Decembrie 2025, 13:51 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 16:30

Logodna a fost transmisă în direct la XNS.

„Pentru că am așteptat acest moment de foarte mult timp, vreau să te întreb odată pentru totdeauna dacă vrei să fii soția mea”, a spus acesta.

Momentul răspunsului, însă, le-a dat tuturor emoții. „Ridică-te”, i-a spus Florina.

„Îmi pare rău că trebuie să îți spun asta aici, dar, vreau să mă înțelegi și să-ți spun că da! Vreau să fiu soția ta!”, a mai adăugat apoi tânăra.

„I-a copt-o. Se cunoaște că a pus piciorul în prag”. Florina a spus povestea din spatele răspunsului neașteptat de la logodna cu Alex. Sora fetei a intervenit telefonic.

Fata a spus că s-a gândit să răspundă așa cu 2 zile înainte: „Am zis că e și momentul, suntem și live, o să creadă că zic NU. Mă așteptam să mă ceară acolo”, a spus Florina, explicând povestea din spatele răspunsului neașteptat

În emisia live de Mireasa, bunica Virginia a mărturisit că a fost și ea foarte emoționată la glumița Florinei.

„I-a copt-o. Se cunoaște că a pus piciorul în prag. Pentru mine a fost greu. Glumița aceea. Dar îi mulțumesc că l-a acceptat pe Alex și că ne-a acceptat pe noi”, a spus bunica Virginia.

Maria, sora Florinei a intervenit telefonic în direct.

„Am văzut ce a făcut la XNS. La primărie nu mai are voie să facă așa. Eu mă bucur foarte mult pentru ei. Vă doresc multă fericire. Când ai plecat te-am întrebat dacă ai de gând să te căsătorești și tu ai spus că dacă găsești persoana potrivită, sigur că da! Deci mă așteptam. Și buni îmi e foarte dragă și îi mulțumesc că are grijă de Florina”, a spus Maria.

Și mama lui Alex a sunat în direct pentru a-i felicita. „Florina, mi-ai dat niște emoții... Mi-a stat inima”, a spus mama băiatului.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

+6
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Ștefania s-a supărat pe Loredana: „M-ai abandonat ca pe un cățeluș!”. De la ce a pornit tensiunea... Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera Românul celebru care se căsătoreşte din nou la 80 de ani, după ce şi-a înşelat fosta soţie cu menajera
Observatornews.ro Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Antena 3 Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare Noi schimbări în taxele pe care le plătesc şoferii. În 2026, apare sistemul TollRo, iar rovinieta va fi plătită în funcţie de poluare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x