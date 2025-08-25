Sorin de la Mireasa sezonul 12 a dansat cu Gabriela și Diana la petrecere, iar de prima s-a apropiat mai mult.

La party, Sorin a pendulat între Diana și Gabriela. A dansat ba cu una, ba cu cealaltă.

Mireasa sezon 12. Gabriela l-a pupat pe Sorin pe gât. Cum a reacționat Diana când a aflat de gestul intim

Gabriela chiar a simțit să facă mai mult decât să-și miște corpul pe ritmurile de dans și l-a pupat pe băiat pe gât. Ar fi vrut să îl sărute, dar a considerat că gestul ar fi nepotrivit.

”Noi când ne jucăm așa, nas în pas, și eram foarte apropiați, îmi venise la un moment dat să-l pun. Am zis că e prea devreme. După aia, mai târziu, am văzut că s-a retras, probabil a discutat cu Diana. Nu știu ce au discutat, nu mă interesează, și m-a retras și eu. Am zis să nu mă bag așa peste ei.

După aia, după ce s-a terminat petrecerea, m-am dus și am vorbit cu Virgil. I-am spus că eu îl văd pe Sorin într-un mod diferit. Și de Ionuț îmi place, dar mai mult e atracția aia la Sorin”, le-a zis Gabriela fetelor, în bucătărie.

Mai târziu, în cameră intra și Diana, care anunța că e singura opțiune a lui Sorin. În emisia live din 25 august 2025, concurentul a explicat că nu se aștepta la gestul Gabrielei și că dorește să o cunoscă pe Diana.

De cealaltă parte, Diana a subliniat că s-a simțit precum Ionuț, care a ratat sărutul dintre Dian și Costina, deși se afla în apropiere.

