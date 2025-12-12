Mireasa, sezon 12. Iolanda l-a auzit pe Alexandru la telefon. Ce i-a transmis băiatul: „Sunt cu gândul la tine”

Alexandru a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-i transmite Iolandei că e cu gândul la ea. Fostul concurent Mireasa a dorit să o încurajeze pe fată.

Iolanda nu a părut prea încântată și a făcut tot felul de grimase când băiatul pe care ar fi dorit să-l vadă în casă doar a sunat. Alexandru i-a spus Iolandei că urmează să plece la Londra, după ce filmează un videoclip în Craiova. Iolanda și-a dat ochii peste cap când Alexandru i-a spus că e cu gândul la ea.

Reamintim că Alexandru a fost concurent în sezonul 12 Mireasa și a fost eliminat înainte ca Iolanda să intre în competiție. Băiatul i-a trimis Iolandei o scrisoare, iar fata l-a chemat în casă. Invitația a fost mai întâi de probă, pentru 12 zile, timp în care cei doi au format un cuplu și s-au și despărțit. Nicoleta s-a arătat interesată de Alexandru și a făcut și ea cerere ca băiatul să rămână în casă, iar după 12 zile, timp în care el s-a reapropiat de Iolanda, Nicoleta l-a trimis acasă. Iolanda a plâns, a făcut o criză de nervi și s-a supărat foarte tare pentru că Nicoleta l-a eliminat pe Alexandru. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 11 decembrie 2025, Alexandru și Iolanda s-au auzit la telefon.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live

Iolanda a făcut tot felul de grimase când l-a auzit pe Alexandru la telefon. Unde se află el în prezent și ce i-a spus băiatul fetei în direct la Capricii: „Sunt cu gândul la tine...”

Alexandru: Ce faci, Iolanda?

Iolanda: Bine! Stau, aștept să plec! Tu?

Alexandru: Fii atentă! Am sunat în ideea să te încurajez, să-ți readuc zâmbetul pe buze! Sunt cu gândul la tine, abia aștept să ieși, să ne revedem, tu poți să stai liniștită că sunt acolo pentru tine. Te rog să nu iei în seamă absolut nimic, că nu sunt în altă parte, doar acolo. Vreau să te felicit că ai fost cuminte, sunt mândru de tine!

Iolanda: Păi altceva n-ai mai auzit? Doar că am fost cuminte.

Alexandru: Am auzit, m-a luat inima când am auzit ce ai vorbit la Capricii. Ideea este în felul următor: Acum sunt la Craiova, sâmbătă plec la Londra. La Craiova am de filmat la o melodie rap.

Iolanda: Eu zic că mă are la block când plec de aici!