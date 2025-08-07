Mireasa, sezon 12. Ion a fost implicat într-un accident mortal. Băiatul duce o povară în suflet: „Mi-a fost foarte greu”

Ion din sezonul 12 Mireasa a povestit despre un moment extrem de dificil din viața sa. Băiatul a lovit mortal cu mașina o bătrână care a traversat neregulamentar.

„Din păcate, am avut un accident mortal. Într-o dimineață, plecând la muncă, în jurul orei 6:30, afară încă era întuneric, toate luminile erau stinse pe drum, m-am întâlnit cu un tir care venea din sens opus și după ce am trecut de tir o bătrână a trecut strada prin loc nepermis, pe mijlocul drumului era, n-am putut să o evit, n-am apucat să frânez. Am oprit mașina, n-am fost în stare să sun la 112, am pus pe altcineva să sune. Când a venit ambulanța eu eram în spatele mașinii și plângeam și mă rugam să trăiască. Au venit medicii, au resuscitat-o pe asfalt, am văzut că au băgat-o în ambulanță și după jumătate de oră au scos-o dintr-un sac de acolo”, a povestit Ion.

Imaginile cu mărturisirile lui Ion au fost difuzate la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 6 august 2025.

„Mi-a fost foarte greu și nu cred că o să pot trece peste asta prea curând. A doua zi după ce s-a produs accidentul am fost la familie acasă, le-am spus că îmi pare rău, n-am avut ce face, n-am putut să o evit, că dacă puteam să o evit trăgeam dreapta de volan, intram eu în ceva, făceam ceva. Am fost la preot și m-am spovedit pentru că era un păcat mare. Nu puteam să dorm noaptea, mă gândeam la asta. Eu nu am fost găsit vinovat din niciun punct de vedere. Cazierul meu e curat. Viteză nu aveam, doar că bătrânețea și-a spus cuvântul. Mai aveam puțin și intram în depresie”, a mai povestit Ion.

Doamna Cristiana a fost afectată auzind povestea lui Ion, amintindu-și de accidentul în care a murit fiul ei. „Trebuie să fii puternic, Ion. Să-l rogi pe Dumnezeu să-ți dea putere să treci peste!”, a spus însoțitoarea lui Virgil în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

