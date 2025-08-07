Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ion a fost implicat într-un accident mortal. Băiatul duce o povară în suflet: „Mi-a fost foarte greu”

Ion din sezonul 12 Mireasa a povestit despre un moment extrem de dificil din viața sa. Băiatul a lovit mortal cu mașina o bătrână care a traversat neregulamentar.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 11:08 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 11:35
Ion din sezonul 12 Mireasa a povestit un episod greu din viața sa

Ion din sezonul 12 Mireasa a povestit despre cel mai dificil moment prin care a trecut până la 21 de ani. Băiatul duce o povară în suflet.

„Din păcate, am avut un accident mortal. Într-o dimineață, plecând la muncă, în jurul orei 6:30, afară încă era întuneric, toate luminile erau stinse pe drum, m-am întâlnit cu un tir care venea din sens opus și după ce am trecut de tir o bătrână a trecut strada prin loc nepermis, pe mijlocul drumului era, n-am putut să o evit, n-am apucat să frânez. Am oprit mașina, n-am fost în stare să sun la 112, am pus pe altcineva să sune. Când a venit ambulanța eu eram în spatele mașinii și plângeam și mă rugam să trăiască. Au venit medicii, au resuscitat-o pe asfalt, am văzut că au băgat-o în ambulanță și după jumătate de oră au scos-o dintr-un sac de acolo”, a povestit Ion.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Cine este Ion. Ce înălțime are și care este povestea lui de viață

Ion a fost implicat într-un accident mortal. Băiatul duce o povară în suflet: „Nu cred că o să pot trece peste asta prea curând”. Doamna Cristiana, afectată la auzul poveștii concurentului Mireasa

Imaginile cu mărturisirile lui Ion au fost difuzate la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 6 august 2025.

„Mi-a fost foarte greu și nu cred că o să pot trece peste asta prea curând. A doua zi după ce s-a produs accidentul am fost la familie acasă, le-am spus că îmi pare rău, n-am avut ce face, n-am putut să o evit, că dacă puteam să o evit trăgeam dreapta de volan, intram eu în ceva, făceam ceva. Am fost la preot și m-am spovedit pentru că era un păcat mare. Nu puteam să dorm noaptea, mă gândeam la asta. Eu nu am fost găsit vinovat din niciun punct de vedere. Cazierul meu e curat. Viteză nu aveam, doar că bătrânețea și-a spus cuvântul. Mai aveam puțin și intram în depresie”, a mai povestit Ion.

Doamna Cristiana a fost afectată auzind povestea lui Ion, amintindu-și de accidentul în care a murit fiul ei. „Trebuie să fii puternic, Ion. Să-l rogi pe Dumnezeu să-ți dea putere să treci peste!”, a spus însoțitoarea lui Virgil în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana ascunde o poveste cutrămurătoare de viață. Și-a pierdut fiul și se luptă cu o boală grea

