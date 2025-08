Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana ascunde o poveste cutrămurătoare de viață. Și-a pierdut fiul și se luptă cu o boală grea

Doamna Cristiana, însoțitoarea lui Virgil în sezonul 12 Mireasa, are o poveste dureroasă de viață. Doamna a făcut mărturisiri grele la Mireasa, Capriciile Iubirii.

În spatele zâmbetului și atitudinii pozitive, doamna Cristiana ascunde o poveste cutremurătoare de viață. După mai multe cumpene întâlnite pe parcursul celor 59 de ani de existență, însoțitoarea lui Virgil de la emisiunea Mireasa este un exemplu de putere și voință.

Când a văzut-o, Mirela Vaida a comparat-o cu Tina Turner. Doamna Cristiana a mărturisit că părul creț este o perucă pe care o poartă după o luptă de 22 de ani cu un cancer. Recent, doamna Cristiana și-a înmormântat fiul de 35 de ani, decedat într-un accident și și-a găsit partenerul de viață inconștient în casă.

Povestea cutremurătoare de viață a doamnei Cristiana. Și-a pierdut fiul anul acesta și se luptă cu o boală cruntă. De ce a decis să poarte o perucă

Doamna Cristiana le-a povestit mamelor prin ce a trecut când și-a găsit parterul inconștient pe podea.

„Am intrat în casă și am văzut scaunul de birou răsturnat. M-am uitat și i-am văzut picioarele. 10 minute a fost plecat. L-am întors. Era sloi de gheață. E horror. Era mutilat la față. O umflătură tot. I s-a făcut rău de la nervi, nu s-a exteriorizat [...] Era calculator, lucra, s-a aplecat să ia ceva și în momentul ăla i s-a rupt filmul și a căzut cu nasul și cu ochiul de muchia unui dulap. Atât de tare a fost lovitura încât cristalinul și corneea sunt în spatele ochiului”, a povestit doamna Cristiana despre necazul bărbatului care îi e partener de viață de 26 de ani.

În luna mai a anului 2025, băiatul în vârstă de 35 de ani al doamnei Cristiana a încetat din viață.

„Mi-a decedat băiatul pe 10 mai 2025 noaptea spre 11. După două mastere luate și-a luat mașină nouă și a făcut curse cu băieții. 35 de ani? Alții la 35 de ani au familie, au copii, au un rost. A vrut să-și facă carieră. Eram legumă”, a povestit doamna Cristiana despre fiul pierdut. Acesta mai are o fiică de 33 de ani, iar partenerul de viață are și el doi copii, un băiat de 35 și o fată de 33 de ani”.

Doamna Cristiana a fost căsătorită cu un grec și a divorțat, iar cu partenerul actual nu a mai vrut să se căsătorească cu acte, trecând și el printr-un divorț. De 22 de ani doamna Cristiana se luptă cu un cancer, dar a vrut tot timpul să afișeze o imagine pozitivă, motiv pentru care a ales să poarte o perucă creață cu mult volum.

„Timp de 59 de ani tot am avut cumpene. Nu mi-e rușine să spun. Suntem între femei. Eu de 22 de ani de zile mă lupt cu un cancer. Acest aspect minunat este o perucă. Mi-am creat o imagine în televiziune, în ceea ce fac eu în artă, 45 de ani de zile am cântat, am bucurat suflete, m-am numit doctor de suflete și am dăruit la fiecare spectacol câte o bucățică din sufletul meu. Și tare n-aș vrea să plec. Mai am dragoste de oferit. Dacă mă vedeți noaptea cu un baticuț pe cap, lupul își schimbă părul, dar năravul ba!”, a spus doamna Cristiana în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia de pe 5 august 2025.

