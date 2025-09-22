Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Kiprianos, în lacrimi. Momentul în care concurentul a răbufnit în direct. Ce l-a dezamăgit

Kiprianos a fost afectat de o replică a lui Sorin, spusă în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 19 septembrie 2025. 

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 12:56 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 13:06

Liviu a emis ipoteza cum că Kiprianos caută interacțiuni cu cei aflați în top. Sorin, care a fost săptămâna trecută Mirele Săptămânii, a fost întrebat dacă și-a pus această problemă, iar băiatul a precizat că își dorește să creadă că Kiprianos este doar apropiat de el, însă nu exclude și posibilitatea de a avea o strategie pentru a ajunge în top. La auzul acestei replici, Kiprianos a răbufnit și și-a pus capul în palme și a lăcrimat, exprimându-și dezamăgirea.

„Ori e apropiat de mine, ori o vrea pe Diana, ori vrea în top. Mi-am pus și eu un semn de întrebare. Sper să nu fie lucrul ăsta”, a spus Sorin.

„Pe mine m-ai dezamăgit cu chestia asta. Am luat-o foarte personal pentru că eu chiar țin la tine și îmi pare rău că ți-am lăsat impresia asta. Când vrei să ajuți, să fii, să sprijini… Și auzi de la omul de lângă tine asemenea vorbe, nu mai am cuvinte! Eu nu am avut niciodată un om lângă mine! Atât! Nu mai pot! Nu am avut așteptări niciodată de la nimeni, dar aveam și eu speranța că o să vadă măcar o persoană în mine ceea ce pot eu să ofer cu adevărat, fie amical, fie amoros. Oarecum îi simt pe toți ostili, singurul care să zic că mai e lângă mine e Virgil. Dar nu pot să mai am încredere în nimeni”, a spus Kiprianos vizibil afectat.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Mireasa, sezon 12. Alina, apariție înduioșătoare alături de fiica ei. Ce a făcut tânăra după ce a părăsit emisiunea... Chat-ul zilei la Mireasa, 22 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


