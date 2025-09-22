Mireasa, sezon 12. Kiprianos, în lacrimi. Momentul în care concurentul a răbufnit în direct. Ce l-a dezamăgit

Kiprianos a fost afectat de o replică a lui Sorin, spusă în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 19 septembrie 2025.

Liviu a emis ipoteza cum că Kiprianos caută interacțiuni cu cei aflați în top. Sorin, care a fost săptămâna trecută Mirele Săptămânii, a fost întrebat dacă și-a pus această problemă, iar băiatul a precizat că își dorește să creadă că Kiprianos este doar apropiat de el, însă nu exclude și posibilitatea de a avea o strategie pentru a ajunge în top. La auzul acestei replici, Kiprianos a răbufnit și și-a pus capul în palme și a lăcrimat, exprimându-și dezamăgirea.

„Ori e apropiat de mine, ori o vrea pe Diana, ori vrea în top. Mi-am pus și eu un semn de întrebare. Sper să nu fie lucrul ăsta”, a spus Sorin.

Kiprianos, în lacrimi. Momentul în care concurentul a răbufnit în direct. Ce l-a dezamăgit: „Eu nu am avut niciodată un om lângă mine!”

„Pe mine m-ai dezamăgit cu chestia asta. Am luat-o foarte personal pentru că eu chiar țin la tine și îmi pare rău că ți-am lăsat impresia asta. Când vrei să ajuți, să fii, să sprijini… Și auzi de la omul de lângă tine asemenea vorbe, nu mai am cuvinte! Eu nu am avut niciodată un om lângă mine! Atât! Nu mai pot! Nu am avut așteptări niciodată de la nimeni, dar aveam și eu speranța că o să vadă măcar o persoană în mine ceea ce pot eu să ofer cu adevărat, fie amical, fie amoros. Oarecum îi simt pe toți ostili, singurul care să zic că mai e lângă mine e Virgil. Dar nu pot să mai am încredere în nimeni”, a spus Kiprianos vizibil afectat.

