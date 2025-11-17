Mireasa, sezon 12. Mama Dianei, prima reacție după despărțirea fetei de Sorin. Ce detaliu a observat doamna Nelly

Doamna Nelly a intervenit telefonic și și-a spus părerea despre situația dintre fiica ei și Sorin. Ce a ținut să spună aceasta după despărțirea șocantă a celor doi.

Mama Dianei, a avut prima reacție după ce fiica ei și Sorin s-au despărțit. Doamna Nelly a intervenit telefonic la Capricii și mai mult, a făcut o declarație surprinzătoare. Acesta susține că Sorin ar fi pus, de fapt, ochii pe o altă fată din casă.

Cum a reacționat mama Dianei după despărțirea fetei de Sorin. Doamna Nelly a făcut o dezvăluire surprinzătoare: „A pus ochii pe altă concurentă”

„Îmi pare rău de situația creată, dar tot ce nu se întâmplă, se întâmplă spre bine. Îmi pare bine că ați înțeles acum, la începutul relației că nu sunteți compatibili și puteți să vă căutați fericirea separat. În viață trebuie să poți să recuoști când lucrurile nu merg chiar așa de bine. Le mulțumesc tuturor susținătorilor, din casă, din afara casei, celor din platou. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de copilul meu în momente așa dificile. Dar sunt și momemnte frumoase. Noi suntem mândri de tine. Te iubim și tot ce e al tău, e pus deoparte. Lui Sorin îi dorim tot binele din lume, a fost așa cum a fost”, a încurajat-o mama ei pe Diana.

Cât despre decizia fetei după ce ea a a sfătuit-o să dăruiască noaptea fără camere, doamna Nelly a spus că este împăcată că cei doi au „profitat” de premiu și au încheiat relația.

De asemenea, mama Dianei crede că Sorin a pus ochii pe altă fată din casă. „Foarte rar greșesc, am o intuiție dezvoltată, lucrez de atâția ani cu copii, nu sunt ghicitoare în stele, dar am o presimțire că Sorin a pus ochii pe altă concurentă. Pe cine, nu știu. Vedem pe parcurs. CU alte fete era mai tandru, mai gincaș, mai zâmbea cu ochii. O să află peste foarte puțin timp, peste câteva zile”, a mai adăugat aceasta.

Diana susține că tinde să îl creadă pe Sorin și nu acesta ar fi fost motivul pentru care s-au despărțit.

