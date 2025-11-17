Mireasa, sezon 12. Mama Dianei, prima reacție după despărțirea fetei de Sorin. Ce detaliu a observat doamna Nelly

Antena Căutare
Doamna Nelly a intervenit telefonic și și-a spus părerea despre situația dintre fiica ei și Sorin. Ce a ținut să spună aceasta după despărțirea șocantă a celor doi.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 17 Noiembrie 2025, 11:14 | Actualizat Luni, 17 Noiembrie 2025, 11:47

Mama Dianei, a avut prima reacție după ce fiica ei și Sorin s-au despărțit. Doamna Nelly a intervenit telefonic la Capricii și mai mult, a făcut o declarație surprinzătoare. Acesta susține că Sorin ar fi pus, de fapt, ochii pe o altă fată din casă.

Cum a reacționat mama Dianei după despărțirea fetei de Sorin. Doamna Nelly a făcut o dezvăluire surprinzătoare: „A pus ochii pe altă concurentă”

„Îmi pare rău de situația creată, dar tot ce nu se întâmplă, se întâmplă spre bine. Îmi pare bine că ați înțeles acum, la începutul relației că nu sunteți compatibili și puteți să vă căutați fericirea separat. În viață trebuie să poți să recuoști când lucrurile nu merg chiar așa de bine. Le mulțumesc tuturor susținătorilor, din casă, din afara casei, celor din platou. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de copilul meu în momente așa dificile. Dar sunt și momemnte frumoase. Noi suntem mândri de tine. Te iubim și tot ce e al tău, e pus deoparte. Lui Sorin îi dorim tot binele din lume, a fost așa cum a fost”, a încurajat-o mama ei pe Diana.

Cât despre decizia fetei după ce ea a a sfătuit-o să dăruiască noaptea fără camere, doamna Nelly a spus că este împăcată că cei doi au „profitat” de premiu și au încheiat relația.

De asemenea, mama Dianei crede că Sorin a pus ochii pe altă fată din casă. „Foarte rar greșesc, am o intuiție dezvoltată, lucrez de atâția ani cu copii, nu sunt ghicitoare în stele, dar am o presimțire că Sorin a pus ochii pe altă concurentă. Pe cine, nu știu. Vedem pe parcurs. CU alte fete era mai tandru, mai gincaș, mai zâmbea cu ochii. O să află peste foarte puțin timp, peste câteva zile”, a mai adăugat aceasta.

Diana susține că tinde să îl creadă pe Sorin și nu acesta ar fi fost motivul pentru care s-au despărțit.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa sezonul 12. Toată casa a făcut nominalizări pentru eliminare. O concurentă a avut imunitate după încălcarea regu...
