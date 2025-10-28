Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa. Ce decizie a avut de luat doamna Vasilica

Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa. Ce decizie a avut de luat doamna Vasilica

În lumina ultimelor evenimente, mama lui Liviu și-a făcut apariția în casa Mireasa, pe 28 octombrie 2025. Doamna Vasilica a avut și o decizie de luat, și anume o alegere între Emily și Ștefania.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 16:26 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 17:10

Liviu i-a spus Ștefaniei că nu poate fi nimic între ei și a decis să-și dea frâu liber sentimentelor pe care le are față de Emily, care a revenit în casa Mireasa în calitate de Afrodita. Reamintim că Jocul Afroditei este o noutate a sezonului 12 Mireasa, care presupune că cineva pentru care un concurent a nutrit sentimente vine să-l testeze pentru 12 zile. Diana a invocat Jocul Afroditei, iar Emily a venit să-l testeze pe Liviu, care se reapropiase de Ștefania. Emily a venit la miezul nopții, pe 24 octombrie, și de atunci Liviu pare nedezlipit de ea.

Emily și Liviu au fost protagoniștii unor scene tandre, unde băiatul a ăntrebat-o pe fată dacă l-ar putea iubi, iar aceasta i-a răspuns: „depinde de tine”. „Emoții, ritmul inimii crescut, te-aș pupa întruna, mă gândesc mereu la tine”, i-a spus Liviu lui Emily.

În ceea ce o privește pe Ștefania, Liviu i-a spus că nu ar ajunge să simtă ceea ce ar vrea ea să simtă și mai bine opresc interacțiunile.

În acest context, mama lui Liviu a venit în casa Mireasa.

„Testul e greu pentru el. Greu pentru toată implicată în acțiunea asta. Când a venit Emily am spus Doamne ajută! Să fie ceva bun. Liviu e schimbat în bine. Îl văd că radiază de fericire. Sfatul e că trebuie să cântărească sentimentele lui și a celei implicate cu el în sentimente. Emily. Că e implicată cu el în acțiune”, a spus mama lui Liviu despre Testul Afroditei.

Liviu i-a spus Ștefaniei că a primit niște răspunsuri

În pauza publicitară de pe 27 octombrie, Liviu a discutat cu Ștefania. Fata ar fi vrut ca băiatul să dea un răspuns la finalul celor 12 zile de test, dar băiatul și-a primit răspunsurile la numai 3 zile de la venirea lui Emily.

„A fost ciuddat să te văd cum te întorci de la tot timpul petrecut cu mine, la 180 de grade. De ce încercai să-ți dai o șansă acolo unde știai că nu e?”, i-a spus Ștefania lui Liviu.

„Cumva testul ăsta a grăbit procesul. Sunt convins 100%”, a spus Liviu.

Întrebată cum vede lucrurile între Ștefania și Liviu, doamna Vasilica a spus: „Liviu s-a grăbit când a luat niște decizii în legătură cu Ștefania și i-am spus mereu să nu se joace cu sufletul unui om. El la Ștefania găsea liniște. I-am zis să stea singur, să-și pună gândurile cap la cap. Nu s-a întors oficial la Ștefania, dar nu s-au lăsat unul de altul. Dacă ei s-au grăbit un pic, acum le este rău”.

Doamna Vasilica a mărturisit că, deși îl vede fericit pe fiul său, nu crede 100% în sinceritatea lui Emily.

Ce spune doamna Vasilica despre apropierea fiului de Emily și ce decizia a avut de luat

Despre tandrețurile dintre Emily și Liviu, doamna Vasilica a spus: „Pe Liviu îl cunosc și radiază. De Emily nu știu dacă joacă un rol”.

„Eu o simt reală pe Emily”, a spus băiatul, precizând că își asumă dacă la finalul testului se dovedește că fata a jucat un rol.

„Dar știi că asumarea asta doare. Ea a fost radicală înainte”, i-a spus doamna Vasilica fiului.

„Aș vrea să cred că este reală, dar am dubiile mele, având în vedere trecutul lor”, a spus Ștefania.

Doamna Vasilica rămâne în casa băieților. Mama băiatului a avut o decizie de luat: să o ia pe Emily sau pe Ștefania în casa băieților. Ceilalți băieți se mută o zi în casa fetelor.

Doamna Vasilica a ales-o pe Emily, fără să stea pe gânduri. Casa băieților e până mâine pentru Liviu, Emily și mama lui Liviu. Ceilalți băieți se mută pentru o zi. Doamna Vasilica stă câteva zile alături de fiul dumneaei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Liviu, Emily, doamna Vasilica
+8
Mai multe fotografii

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicole... Mireasa, sezon 12. Sora Ștefaniei a intervenit telefonic. Fata a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au trădat sentim...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” Afacerea &#8220;unică în Europa&#8221; a milionarului român care va câştiga o avere! &#8220;Nu am mai văzut aşa ceva&#8221;
Observatornews.ro "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 12. Sora Ștefaniei a intervenit telefonic. Fata a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au trădat sentimentele
Mireasa, sezon 12. Sora Ștefaniei a intervenit telefonic. Fata a încercat să zâmbească, dar lacrimile i-au...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu doamna Nicoleta
Mireasa, sezon 10. Denisa ascunde o poveste tristă de viață. Ce a mărturisit în live, după o divergență cu...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x