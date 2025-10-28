Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa. Ce decizie a avut de luat doamna Vasilica

În lumina ultimelor evenimente, mama lui Liviu și-a făcut apariția în casa Mireasa, pe 28 octombrie 2025. Doamna Vasilica a avut și o decizie de luat, și anume o alegere între Emily și Ștefania.

Liviu i-a spus Ștefaniei că nu poate fi nimic între ei și a decis să-și dea frâu liber sentimentelor pe care le are față de Emily, care a revenit în casa Mireasa în calitate de Afrodita. Reamintim că Jocul Afroditei este o noutate a sezonului 12 Mireasa, care presupune că cineva pentru care un concurent a nutrit sentimente vine să-l testeze pentru 12 zile. Diana a invocat Jocul Afroditei, iar Emily a venit să-l testeze pe Liviu, care se reapropiase de Ștefania. Emily a venit la miezul nopții, pe 24 octombrie, și de atunci Liviu pare nedezlipit de ea.

Emily și Liviu au fost protagoniștii unor scene tandre, unde băiatul a ăntrebat-o pe fată dacă l-ar putea iubi, iar aceasta i-a răspuns: „depinde de tine”. „Emoții, ritmul inimii crescut, te-aș pupa întruna, mă gândesc mereu la tine”, i-a spus Liviu lui Emily.

În ceea ce o privește pe Ștefania, Liviu i-a spus că nu ar ajunge să simtă ceea ce ar vrea ea să simtă și mai bine opresc interacțiunile.

În acest context, mama lui Liviu a venit în casa Mireasa.

„Testul e greu pentru el. Greu pentru toată implicată în acțiunea asta. Când a venit Emily am spus Doamne ajută! Să fie ceva bun. Liviu e schimbat în bine. Îl văd că radiază de fericire. Sfatul e că trebuie să cântărească sentimentele lui și a celei implicate cu el în sentimente. Emily. Că e implicată cu el în acțiune”, a spus mama lui Liviu despre Testul Afroditei.

Liviu i-a spus Ștefaniei că a primit niște răspunsuri

În pauza publicitară de pe 27 octombrie, Liviu a discutat cu Ștefania. Fata ar fi vrut ca băiatul să dea un răspuns la finalul celor 12 zile de test, dar băiatul și-a primit răspunsurile la numai 3 zile de la venirea lui Emily.

„A fost ciuddat să te văd cum te întorci de la tot timpul petrecut cu mine, la 180 de grade. De ce încercai să-ți dai o șansă acolo unde știai că nu e?”, i-a spus Ștefania lui Liviu.

„Cumva testul ăsta a grăbit procesul. Sunt convins 100%”, a spus Liviu.

Întrebată cum vede lucrurile între Ștefania și Liviu, doamna Vasilica a spus: „Liviu s-a grăbit când a luat niște decizii în legătură cu Ștefania și i-am spus mereu să nu se joace cu sufletul unui om. El la Ștefania găsea liniște. I-am zis să stea singur, să-și pună gândurile cap la cap. Nu s-a întors oficial la Ștefania, dar nu s-au lăsat unul de altul. Dacă ei s-au grăbit un pic, acum le este rău”.

Doamna Vasilica a mărturisit că, deși îl vede fericit pe fiul său, nu crede 100% în sinceritatea lui Emily.

Ce spune doamna Vasilica despre apropierea fiului de Emily și ce decizia a avut de luat

Despre tandrețurile dintre Emily și Liviu, doamna Vasilica a spus: „Pe Liviu îl cunosc și radiază. De Emily nu știu dacă joacă un rol”.

„Eu o simt reală pe Emily”, a spus băiatul, precizând că își asumă dacă la finalul testului se dovedește că fata a jucat un rol.

„Dar știi că asumarea asta doare. Ea a fost radicală înainte”, i-a spus doamna Vasilica fiului.

„Aș vrea să cred că este reală, dar am dubiile mele, având în vedere trecutul lor”, a spus Ștefania.

Doamna Vasilica rămâne în casa băieților. Mama băiatului a avut o decizie de luat: să o ia pe Emily sau pe Ștefania în casa băieților. Ceilalți băieți se mută o zi în casa fetelor.

Doamna Vasilica a ales-o pe Emily, fără să stea pe gânduri. Casa băieților e până mâine pentru Liviu, Emily și mama lui Liviu. Ceilalți băieți se mută pentru o zi. Doamna Vasilica stă câteva zile alături de fiul dumneaei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.