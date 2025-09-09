Mireasa, sezon 12. Mesajul publicat în online de Costina, după ce Dian a recunoscut că este indecis în privința relației

După ce în emisia live de Mireasa de pe 8 septembrie 2025 Dian a recunoscut că este pus pe gânduri în ceea ce o privește pe Costina, fata a publicat un mesaj în mediul online.

Dian a recunoscut că știa cu cine a comunicat Costina și că au fost mai multe detalii care l-au pus pe gânduri. Costina a postat un mesaj pe Instagram în dimineața zilei de 9 septembrie 2025.

Mesajul postat în online de Costina, la scurt timp după ce Dian a recunoscut că este indecis în privința relației. Ce a transmis public fosta concurentă Mireasa: „Am decis să scriu rândurile astea...”

„Am părăsit casa Mireasa, dar nu și pe Dian

Am decis să scriu rândurile astea pentru oameni care dau cu răutate. Dragilor, nu mă va chema nimeni în emisiune, am ieșit pe corectitudine, oamenii au ales corect plecarea mea pentru că am făcut o greșeală așa că nu mai vreau atâtea păreri împărțite!

Între mine și Dian nu se va rupe nimic până în momentul când el se va convinge, toți merg cu păreri și presupuneri, este normal, dar el va afla cine sunt eu acasă și atunci va decide!

Nu sunt o fată ușoară, banii mei sunt câștigați din munca cinstită, am consumat substanțe interzise, dar nu fac asta în prezent, orice om încearcă și asta este o asumare de la început.

Eu zic să ținem cont și de familiile pe care le avem acasă, suntem oameni toți și ne doare orice se expune pe mass-media. Vă doresc o zi bună și plină de soare!”, a scris Costina pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Mesajul Costinei a venit la o zi în care au fost difuzate imagini cu Dian care s-a dezis oarecum de iubita sa.

„Problema cea mai mare a fost... Am tăcut și am ținut în mine. Problema a fost că am știut cu cine a comunicat ea când s-a aflat acum recent. Mi-am dat seama. O persoană foarte repede e dispărut din peisaj. M-a pus pe gânduri, dar am tăcut. Când a fost eliminarea am plâns că s-au acumulat mai multe: m-am atașat indiferent de situație, nu știam de ai mei, nu știam de părerea lor”, a spus Dian.

Băiatul a mai spus că este indecis și așteaptă să înțeleagă unele lucruri despre Costina.