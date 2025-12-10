Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Nicoleta, Simona și Emily au făcut confesiuni dureroase despre problemele din viața lor

În casa Mireasa a avut loc o discuție foarte sensibilă despre suferințe. Nicoleta, Simona și Emily și-au deschis sufletul și au făcut mărturisiri grele. 

Publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025, 12:22 | Actualizat Miercuri, 10 Decembrie 2025, 12:35

Doamna Liliana, Nicoleta, Simona și Emily au avut o discuție foarte sensibilă. Nicoleta a povestit cum și-a pierdut mama în copilărie, iar după decesul acesteia a avut o tentativă de a-și pune capăt zilelor. Și Simona a suferit enorm după moartea mamei. Emily a crescut fără tată și a mărturisit că știe că este urmărită la TV de rudele paterne. „A fost o perioadă mai dificilă în viața mea și sunt conștientă că n-am făcut bine ce am făcut. Au intervenit mai multe probleme de sănătate, care m-au afectat un pic mai mult, dar acum sunt bine!”, a spus Nicoleta despre momentul în care a ajuns la spital după un gest necugetat.

Emily a mărturisit că a vorbit cu tatăl ei, care a abandonat-o în copilărie, când a ieșit din emisiune: „Mai bine nu-l deblocam”. Ce le-a recunoscut fetelor despre familia ei: „Dacă vine în Finală?”

„Din partea mamei toți sunt în Italia. Din partea tatălui sunt împrăștiați, dar bunicii ar fi în țară. Am vorbit cu tata când am ieșit, l-am deblocat, că mai bine nu-l deblocam, vă dați seama că vede, mai ales că bunicii se uită la Mireasa, din câte am înțeles. N-are că căuta aici! (n.r. doamna Liliana a întrebat-o: dacă vine pe 19?”

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

